موريتانيا تنفي قصف شاحنات جزائرية على أراضيها

هبة بريس - وكالات

نفت موريتانيا، قصف شاحنات جزائرية على أراضيها ما أسفر عن مقتل ثلاثة جزائريين.

وذكر بيان للأركان العامة للجيش الموريتاني أن “أي هجوم استهدف شاحنات جزائرية شمال البلاد لم يحدث داخل التراب الوطني”.

ودعا الجيش الموريتاني المواقع والمنصات الإعلامية لتوخي الدقة في المعلومات والحذر في التعامل مع المصادر الإخبارية المشبوهة.

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