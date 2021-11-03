الصين… إلغاء نصف الرحلات الجوية المتجهة من وإلى العاصمة
ألغيت نحو نصف الرحلات الجوية المعتادة من وإلى مطاري بكين، بدءا من أمس الثلاثاء، بعد تشديد سلطات العاصمة الصينية قيود السفر في أعقاب سلسلة من الإصابات الجديدة بمرض “كوفيد 19” في المدينة وأجزاء أخرى من البلاد.
كشف عن ذلك بيانات الموقع المتخصص في صناعة الطيران “فاري فلايت”، الذي يرصد ما بين 800 إلى 1000 رحلة جوية لكل من مطار العاصمة بكين الدولي ومطار بكين داشينغ الدولي، حسبما أوردت شبكة “سي إن بي سي”.
و أعلنت لجنة الصحة في بكين، يوم الاثنين، أن السكان الذين غادروا المدينة في رحلات عمل أو رحلات ترفيهية إلى المناطق التي تأكدت فيها حالات الإصابة يجب “تأجيل” عودتهم والبقاء في أماكنهم، كما طالبت السكان بتجنب مغادرة المدينة ما لم يكن ذلك ضروريا.
و أغلقت شنغهاي مدينة “ديزني لاند” التريفيهية فجأة، يوم الأحد، وأجرت اختبارات لأكثر من 33000 شخص كانوا في الحديقة منذ يوم السبت. لم يتم تسجيل أي حالة إيجابية بينهم.
20 تعليقات
قال تعالى في كتابه الكريم (اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون….الى آخر الآية)صدق الله العظيم.
اكيد سلالة جديدة ستهجم الصين لذلك قامت بتخزين المواد الغذائية ولأن غلق مطاراتها .
السبب الحقيقي وراء ذالك ان العالم سيدخل ازمة اقتصادية قاسية … والدليل واضح كوضوح الشمس…
يكما العالم سيدخل حرب عالمية تالثة…..
كل المؤشرات تدل على ان الصين ستمر بموجة اكبر من السابق من محور دلتا الفيروس القاتل..
إنها حالة الطوارئ عند الصين انظروا رد المغرب هههههههههههه.
كما قال تعالى في كتابه الكريم (كم اهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً وكنا نحن الوارثين…).
لطفك بنا يارب اللهم ارفع عنا هذآ الفيروس القاتل وارحم موتانا واشفي مرضانا يارحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء يارب يارب يارب امين يارب.
هذآ دليل على ان الصين ستواجه فيضانات وكوارث طبيعية تحسبا للحالة المناخية لهذا السبب قامت بالطوارئ مما يؤدي الى تفشي العدوى بين الناس.
إنها مجرد مخاوف . اعتقد ان الأمر ربما يكون له علاقة بالمناخ…
اظن تفاديا للفيضانات التي تضرب الصين كل سنة هذآ ماجعلها تغلق رحلاتها الجوية من …الى.
استعداد تام لموجة جديدة لسلالات كوفيد 19 كورونا هههههههههههه
ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون)
اكيد الحكومة الجديدة ستشرع في الغلق مطاراتها الى أجل غير مسمى هههههههههههه
اكبر جائحة يشهدها العالم بأكمله هي كوفيد 19 كورونا التي حطمت عقلول البشرية….
لازلنا لم نشاهد ماذا سيحصل عام 2022.هههه.
هذه بداية وليست النهاية هههه
هم السبب الرئيسي في تفشي الأمراض والفيروسات بتجاربهم على البشر حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
اللهم اجعل كيدهم في نحورهم ونعوذ بك من الهم والحزن والدمار والحكرة ليس لنا قوة الا قوتك ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
أكيد لها علاقة بالمناخ على علم ان الصين في هذه الفترة تعرف كوارث طبيعية (الفياضانات والزلازل..)