الصين… إلغاء نصف الرحلات الجوية المتجهة من وإلى العاصمة

2021-11-03 / 3:41 مساءً
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هبة بريس - وكالات

ألغيت نحو نصف الرحلات الجوية المعتادة من وإلى مطاري بكين، بدءا من أمس الثلاثاء، بعد تشديد سلطات العاصمة الصينية قيود السفر في أعقاب سلسلة من الإصابات الجديدة بمرض “كوفيد 19” في المدينة وأجزاء أخرى من البلاد.

كشف عن ذلك بيانات الموقع المتخصص في صناعة الطيران “فاري فلايت”، الذي يرصد ما بين 800 إلى 1000 رحلة جوية لكل من مطار العاصمة بكين الدولي ومطار بكين داشينغ الدولي، حسبما أوردت شبكة “سي إن بي سي”.

و أعلنت لجنة الصحة في بكين، يوم الاثنين، أن السكان الذين غادروا المدينة في رحلات عمل أو رحلات ترفيهية إلى المناطق التي تأكدت فيها حالات الإصابة يجب “تأجيل” عودتهم والبقاء في أماكنهم، كما طالبت السكان بتجنب مغادرة المدينة ما لم يكن ذلك ضروريا.

و أغلقت شنغهاي مدينة “ديزني لاند” التريفيهية فجأة، يوم الأحد، وأجرت اختبارات لأكثر من 33000 شخص كانوا في الحديقة منذ يوم السبت. لم يتم تسجيل أي حالة إيجابية بينهم.

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‫20 تعليقات

  1. قال تعالى في كتابه الكريم (اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون….الى آخر الآية)صدق الله العظيم.

  7. كما قال تعالى في كتابه الكريم (كم اهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً وكنا نحن الوارثين…).

  8. لطفك بنا يارب اللهم ارفع عنا هذآ الفيروس القاتل وارحم موتانا واشفي مرضانا يارحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء يارب يارب يارب امين يارب.

  9. هذآ دليل على ان الصين ستواجه فيضانات وكوارث طبيعية تحسبا للحالة المناخية لهذا السبب قامت بالطوارئ مما يؤدي الى تفشي العدوى بين الناس.

  13. ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون)

  19. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم ونعوذ بك من الهم والحزن والدمار والحكرة ليس لنا قوة الا قوتك ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

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