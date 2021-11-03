صورة تعبيرية

سطات… قتل زوجته وشقيقه وابن شقيقه بالرصاص

2021-11-03 / 3:31 مساءً
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محمد منفلوطي_هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن شخصا أقدم على وضع حد لحياة زوجته وشقيقه وابن شقيقه رميا بالرصاص بواسطة بندقية صيد مرخصة بجماعة انخيلة دائرة ابن احمد إقليم سطات.

وحسب معلومات أولية، فإن المشتبه فيه الرئيسي تم توقيفه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية إلى حين التحقيق معه حول ظروف وملابسات الواقعة.

الحادث الذي لازال البحث جاريا حول أسبابه الرئيسية، عجل بانتقال القائد الجهوي للدرك الملكي بسطات وقائد السرية وعدد كبير من عناصر الدرك الملكي بمنطقة لولاد، لاسيما وأن الواقعة جاءت بعد واقعة سيدي رحال الشاطئ التي اودت بدورها بحياة شخصين رميا بالرصاص.

تفاصيل أخرى انتظروها على هبة بريس

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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