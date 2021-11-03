العسكر يسعون لجر المنطقة الى المجهول بعد اتهام المغرب بقتل 3 جزائريين
يبدو أن النظام الجزائري يبذل قصارى جهوده ويستغل كافة الوسائل اللامشروعة واللامحسوبة العواقب لجر المنطقة نحو المجهول وإعلان الحرب.
آخر شطحات نظام العسكر، إصداره لبلاغ رسمي اليوم الأربعاء، جاء فيه أن “3 جزائريين قتلوا بقصف لشاحناتهم على الطريق بين ورقلة ونواكشوط الموريتانية، معتبرا أن الجريمة لن تمر دون عقاب”.
وأضاف بيان رئاسة الجمهورية أن عدة عناصر تشير إلى ضلوع القوات المغربية في ارتكاب هذا الاغتيال بواسطة سلاح متطور.
بيان النظام الجزائري، اعتبره عدد من المتتبعين محاولة جديدة من العسكر لجر المنطقة نحو المجهول، ورد فعل منه بسبب سياسة التجاهل التي تنهجها المملكة ضد حماقات تبون وحاشيته.
وشدد متتبعون، على أن النظام الجزائري يوجه إعلامه طيلة الأشهر الأخيرة لتهيئ الرأي العام لتحرك عسكري غير محسوب العواقب والنتائج.
6 تعليقات
ان الوسيلة التي يمكن بها قهر العدو هي الضربة المفاجئة و ليس الاستماع الى كلامه .
أكيد لن يمر دون عقاب… سقوط نظام المخزن وصاحب الدجاجة 106.
شطحات نظام العسكر النظام الجزاءري بعد كل انهزام وخاصة في ملف الصحراء المغربية.وبعد كل المؤامرات والدساءس والاكاذيب
الصبيانية المتكررة والمفتوحة.هاهو يلجأ الان الى
خلق مسرحيات و اكاذيب واتهامات واهية لا تنطلي على احد
اين رد وزير الخارجية المغربي على الاتهام الخطير لكابرانات جار السوء . نتعجب على سكوت المغرب على هكذا اتهامات حتى موريطانيا خرجت ونفت وقوع هجوم فوق اراضيها.
نظام الكبرانات يناور في جميع الاتجاهات بغرض جر المنطقة الى المجهول و ابقاء التوتر سائد واليوم بلغ أوجه باتهام المغرب بقتل 3 سائقين كانو على متن شاحنات عسكرية انتهكت الحدود المغربية الصحراوية . لقد حان الوقت لوضع حد لحماقات هدا النظام العسكري الأخرق و ضرب بحديد كل محاولاته اليائسة والبائسة .
المنطقة مجال للإرهاب والسبب هو الجزاءير وربيبتها البوليزاريو ،من قتل الساءيقين المغاربة هو من قتل إخوانهم الجزاءيريين.