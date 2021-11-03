الPPS: الحكومة اعتمدت قرار “جواز التلقيح” بشكل متسرع وارتجالي

هبة بريس - الرباط

تداول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مُجَدَّداً في “جواز التلقيح” الذي اعتمدته الحكومة بشكلٍ متسرع وارتجالي، بما أفضى إلى ارتباكٍ واضح.

وتَوَقف المكتب في اجتماعه الأخيرة، عند ما يطرحه القرارُ من إشكالاتٍ متعددة، وما يُثيره من اعتراضاتٍ متنوعة الأسباب، وما أفضى إليه من تعبيراتٍ رافضة واحتجاجاتٍ سلمية تتواصل في عددٍ من المُدن، ويتعين التعامل معها بتفادي اللجوء إلى أيِّ شكلٍ من أشكال استعمال العنف.

وفي هذا الصدد، جدد الحزب التعبير عن استغرابه للطريقة التي تَــمَّ بها اتخاذُ قرار اعتماد “جواز التلقيح”، من دون أيِّ استشاراتٍ ولا آجالٍ، ولا أيِّ تحضيرٍ للأجواء الملائمة، من أجل تنفيذه، تفاديا للمشاكل الجمة والصعوبات الكبيرة التي تَسَبَّبَ فيها بالنسبة لفئاتٍ واسعةٍ من المواطنين.

وشدد على أن هذا الأسلوب يتنافى تماما مع ضرورة الأخذ بقيم المواطَنَة في أي تعاملٍ مع المجتمع يتوخى الانخراط التلقائي والواعي والمسؤول من قِبَلِ المواطنات والمواطنين.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 5 0