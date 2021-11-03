طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الثلاثاء وإلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء:

– طنجة: 28 ملمترا

– العرائش: 22 ملمترا

– تطوان: 19 ملمترا

– الشاون، والقنيطرة: 4 ملترات

– الرباط (المدينة): ملمتران

– تيط مليل: ملمتر واحد

– بن سليمان، والجديدة، والرباط-سلا: أقل من ملمتر واحد

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