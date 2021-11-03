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طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية

2021-11-03 / 1:30 مساءً
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الثلاثاء وإلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء:
– طنجة: 28 ملمترا

– العرائش: 22 ملمترا

– تطوان: 19 ملمترا

– الشاون، والقنيطرة: 4 ملترات

– الرباط (المدينة): ملمتران

– تيط مليل: ملمتر واحد

– بن سليمان، والجديدة، والرباط-سلا: أقل من ملمتر واحد

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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