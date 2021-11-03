“كوب 26”.. أخنوش يشارك في قمة تسريع الابتكار ونشر التقنيات النظيفة

هبة بريس

شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في أشغال القمة العالمية للقادة حول تسريع الابتكار ونشر التقنيات النظيفة التي نظمت ضمن فعاليات الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 26) التي تتواصل أشغالها بمدينة غلاسكو بإسكتلندا.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش الذي يترأس الوفد المغربي المشارك في المؤتمر ، أكد في مداخلة له أن مجالات البحث والابتكار والطاقة هي من الرهانات المستقبلية الاستراتيجية التي يرتكز عليها النموذج التنموي الجديد للمملكة، مشددا على أن انخراط المغرب في دينامية الانتقال الطاقي، يشكل خيارا سياسيا إراديا، تنهجه المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأفاد البلاغ بأن القمة التي افتتح أشغالها رئيس الوزراء البريطاني ،بوريس جونسون ،عرفت مشاركة كل من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، ورئيس جمهورية كينيا، أوهورو كينياتا، ورئيس جمهورية ناميبيا، السيد هاكه كينكوب، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

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