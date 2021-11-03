عزيز أخنوش

“كوب 26”.. أخنوش يشارك في قمة تسريع الابتكار ونشر التقنيات النظيفة

2021-11-03 / 11:41 صباحًا
0
هبة بريس

شارك رئيس الحكومة عزيز أخنوش في أشغال القمة العالمية للقادة حول تسريع الابتكار ونشر التقنيات النظيفة التي نظمت ضمن فعاليات الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 26) التي تتواصل أشغالها بمدينة غلاسكو بإسكتلندا.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش الذي يترأس الوفد المغربي المشارك في المؤتمر ، أكد في مداخلة له أن مجالات البحث والابتكار والطاقة هي من الرهانات المستقبلية الاستراتيجية التي يرتكز عليها النموذج التنموي الجديد للمملكة، مشددا على أن انخراط المغرب في دينامية الانتقال الطاقي، يشكل خيارا سياسيا إراديا، تنهجه المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأفاد البلاغ بأن القمة التي افتتح أشغالها رئيس الوزراء البريطاني ،بوريس جونسون ،عرفت مشاركة كل من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، ورئيس جمهورية كينيا، أوهورو كينياتا، ورئيس جمهورية ناميبيا، السيد هاكه كينكوب، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of وزير بريطاني يلتقي بأخنوش وبنعلي.. ويغرد: “المغرب يضطلع بدور محوري في تعزيز الاستقرار”

وزير بريطاني يلتقي بأخنوش وبنعلي.. ويغرد: “المغرب يضطلع بدور…

2021-11-03 / 9:54 صباحًا
Photo of السلفادور: ندعم حلا في إطار الاحترام “التام” للوحدة الترابية للمغرب

السلفادور: ندعم حلا في إطار الاحترام “التام” للوحدة الترابية…

2021-11-03 / 9:11 صباحًا
Photo of ”البام“ يدعو لاحترام قرارات الأقلية الرافضة للتلقيح ويدافع عن ”جواز التلقيح“

”البام“ يدعو لاحترام قرارات الأقلية الرافضة للتلقيح ويدافع عن…

2021-11-02 / 11:00 مساءً
Photo of أخنوش: “المملكة تتوفر على أحدث بنيات البحث والابتكار”

أخنوش: “المملكة تتوفر على أحدث بنيات البحث والابتكار”

2021-11-02 / 10:24 مساءً
Photo of وهبي: “المغاربة عندما سيحسون بوجود عدالة سيشعرون بالراحة”

وهبي: “المغاربة عندما سيحسون بوجود عدالة سيشعرون بالراحة”

2021-11-02 / 10:17 مساءً
Photo of الدكتور زيدوح: “المغاربة عندهم بزاف الأسئلة خاص الحكومة تجاوبهم عليها”

الدكتور زيدوح: “المغاربة عندهم بزاف الأسئلة خاص الحكومة تجاوبهم…

2021-11-02 / 10:07 مساءً
Photo of المغرب يدعم ترشيح رئيس منظمة الصحة العالمية لولاية ثانية

المغرب يدعم ترشيح رئيس منظمة الصحة العالمية لولاية ثانية

2021-11-02 / 10:05 مساءً
Photo of البرلمان المغربي يعزز علاقاته مع برلمانات أمريكا اللاتينية

البرلمان المغربي يعزز علاقاته مع برلمانات أمريكا اللاتينية

2021-11-02 / 9:36 مساءً
Photo of أخنوش: “المغرب يمتلك 50 مشروعا للطاقات المتجددة”

أخنوش: “المغرب يمتلك 50 مشروعا للطاقات المتجددة”

2021-11-02 / 9:08 مساءً
Photo of بودريقة يستهل رئاسته مجلس الجماعة بالخلافات والمعارضة تنسحب

بودريقة يستهل رئاسته مجلس الجماعة بالخلافات والمعارضة تنسحب

2021-11-02 / 9:05 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق