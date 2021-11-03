تونس: اكتشاف نفق قرب منزل السفير الفرنسي والداخلية “شبهة إرهاب”

2021-11-03 / 11:29 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

كشفت وسائل إعلام تونسية عن اكتشاف السلطات نفقاً بالقرب من مقر إقامة السفير الفرنسي في مدينة المرسى، الضاحية الشمالية للعاصمة، مشيرة إلى أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن تنقّلت إلى المنطقة، فيما لم تعلق وزارة الداخلية على هذا الأمر.

ويبلغ طول النفق 300 متر، وتم اكتشافه في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء في حديقة منزل قديم، بعد تلقي قوات الأمن شكوى من مواطن أجنبي استأجر المنزل مؤخرا.

وتحولت رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى مقر إقامة السفير الفرنسي بالمرسى وسط تواجد مكثف لقوات الأمن في المنطقة.

وأصدرت وزارة الداخلية بلاغا أكدت فيه أنه “بناءً على معلومات وردت على المصالح الأمنية بخصوص وجود نشاط مشبوه بأحد المنازل بضاحية المرسى في ضاحية إقامة السفير الفرنسي بتونس. وبالمزيد من التحرّي، اتضح أن من بين الأشخاص المترددين على المنزل المذكور شخص معروف بالتطرف، وتمت مداهمة المنزل بعد التنسيق مع النيابة العمومية واتضح وجود أشغال حفر نفق”.

وتابع البلاغ: “تم تكليف مصالح الإدارة العامة للحرس الوطني المكلفة بمكافحة الإرهاب لإجراء الأبحاث والمعينات والتساخير الفنية اللازمة بالتنسيق مع النيابة العموميّة. ويحظى الموضوع بمتابعة من أعلى مُستوى”.

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