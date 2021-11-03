تصريحات “آيت الطالب” بالبرلمان تجر عليه وابلا من الانتقادات
حالة من السخط والاستياء تلك التي عمت مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحات وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء.
ايت الطالب، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين، حول سير عملية التلقيح ضد فيروس كورونا بالمملكة وفرض جواز التلقيح، أجاب قائلا : “الأقلية الغير ملقحة لن تفرض علينا رأيها”.
رد الوزير، أثار غضب عدد من النشطاء الغير ملقحين وكذا الملقحين، الذين اعتبروا أن ايت الطالب يتعمد استفزاز المواطنين وإحداث التفرقة بينهم بسبب اللقاح.
واعتبر النشطاء أن الوزير تعمد استفزاز الفئة غير الملقحة بدل التواصل معها والاستماع إليها، خصوصا بعد حملة الاعتقالات والمنع الذي طالهم بالوقفات السلمية.
هذا وتوعد عدد من المواطنين من الملقحين وغير الملقحين، الوزير، بالنزول للشارع ورفع شعار ضد اجبارية التلقيح إلى حين اعتذاره وقبول تواصله مع الجميع.
6 تعليقات
هدا الشخص عليه الرحيل حيت المغاربة رافضينوا
سماهم في وجوههم, نحن نعرف من يصدرالاوامر.اذهبوا الى الصحراء وقولوا هذا الكلام أو افرضوا جوازكم وسترون ما معنى الرجال والنساء.
من نهار رجعوه للوزارة و بدا يحس براسو …واش كيحساب ليه المغاربة قطيع عندو؟ و الطريقة باش كيهضر فيها استعلاء على المواطنين…و ليكن في علمه أن أغلب لي لقحوا راه غير حيت تم إجبارهم ب”الجواز”.
عاش الشعب والمزيد من المظاهرات سنحاسبكم
في أول التلقيح مجاني و اختياري و عندما تمت عملية تلقيح أكثر من 50٪ من المغاربة أصبحوا يتوفرون على النصاب ليفرضو عملية التلقيح على الرافضين للتلقيح. نعم هذه هي الديمقراطية التي يبشرنا بها من هم على شاكلة هذا الوزير. أي امرأة في الشارع العام أكثر إقناعا من الوزير حول هذه أزمة.
دائما تختبؤن وراء الملك من أجل فرض أجندتكم على المغاربة. أمير المؤمنين هو رمز و حدة هذه الأمة و استقرار ها و هو ملك لجميع المغاربة دون استثناء.