تصريحات “آيت الطالب” بالبرلمان تجر عليه وابلا من الانتقادات

هبة بريس - الرباط

حالة من السخط والاستياء تلك التي عمت مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحات وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء.

ايت الطالب، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين، حول سير عملية التلقيح ضد فيروس كورونا بالمملكة وفرض جواز التلقيح، أجاب قائلا : “الأقلية الغير ملقحة لن تفرض علينا رأيها”.

رد الوزير، أثار غضب عدد من النشطاء الغير ملقحين وكذا الملقحين، الذين اعتبروا أن ايت الطالب يتعمد استفزاز المواطنين وإحداث التفرقة بينهم بسبب اللقاح.

واعتبر النشطاء أن الوزير تعمد استفزاز الفئة غير الملقحة بدل التواصل معها والاستماع إليها، خصوصا بعد حملة الاعتقالات والمنع الذي طالهم بالوقفات السلمية.

هذا وتوعد عدد من المواطنين من الملقحين وغير الملقحين، الوزير، بالنزول للشارع ورفع شعار ضد اجبارية التلقيح إلى حين اعتذاره وقبول تواصله مع الجميع.

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