الفنانة نسرين طافش تكشف عن أصولها المغربية: جدتي من تافيلالت
هبة بريس
كشفت النجمة السورية نسرين طافش عن أصولها المغربية، مشيرة إلى أن جدتها من مدينة تافيلالت ،
و ذكرت نسرين في لقاءها ببرنامج “مع النجوم”، ما يعجبها في المغرب من أكلات ومناطق سياحية ، لافتة الى انها زارت المغرب مرات عديدة وصورت مسلسلين في مراكش و الرباط ، وهما ربيع قرطبة و أبو زيد الهلالي .
كما عبرت نسرين عن عدم اهتمامها بالإنتقادات الغير بناءة ، و تركز على من يحبها ويوجه لها انتقاد تطور من خلاله من أداءها .
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ماشاء الله الزين و القبول