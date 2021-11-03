نسرين طافش

الفنانة نسرين طافش تكشف عن أصولها المغربية: جدتي من تافيلالت

2021-11-03 / 10:14 صباحًا
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هبة بريس

كشفت النجمة السورية نسرين طافش عن أصولها المغربية، مشيرة إلى أن جدتها من مدينة تافيلالت ،

و ذكرت نسرين في لقاءها ببرنامج “مع النجوم”، ما يعجبها في المغرب من أكلات ومناطق سياحية ، لافتة الى انها زارت المغرب مرات عديدة وصورت مسلسلين في مراكش و الرباط ، وهما ربيع قرطبة و أبو زيد الهلالي .

كما عبرت نسرين عن عدم اهتمامها بالإنتقادات الغير بناءة ، و تركز على من يحبها ويوجه لها انتقاد تطور من خلاله من أداءها .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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