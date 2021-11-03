فرنسا تعرقل حملة أوروبية لمكافحة التمييز ضد المحجبات

2021-11-03 / 9:36 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

عرقلت الحكومة الفرنسية حملة أطلقها مجلس أوروبا في إطار مكافحة التمييز الذي تتعرض له النساء المحجبات.

وقالت سارة الهيري، وزيرة الدولة المسؤولة عن شؤون الشباب في فرنسا، إن حملة المجلس أصابتها بصدمة.

وأوضحت في تصريح لقناة “LCI”، الثلاثاء، أن مقطع الفيديو الخاص بالحملة كان يشجع على ارتداء الحجاب، وأن هذا يتعارض مع القيم الفرنسية.

وتابعت: “ندين هذا الأمر، وفرنسا أبلغت رفضها هذه الحملة (لمجلس أوروبا) وجرى إلغاؤها”.

وزعمت أن فرنسا تدافع عن العلمانية وحرية الدين لكن هذه الحملة تؤيد الحجاب.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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