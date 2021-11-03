صورة تعبيرية

21 قتيلا و2247 جريحا حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

2021-11-03 / 9:30 صباحًا
13
هبة بريس

لقي 21 شخصا مصرعهم، وأصيب 2247 آخرون بجروح، إصابات 88 منهم بليغة، في 1799 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 25 إلى 31 أكتوبر 2021.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به ،وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 38 ألفا و990 مخالفة، وإنجاز 7264 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 31 ألفا و726 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و657 ألفا و35 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4310 عربات، وعدد الوثائق المسحوبة 7264 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 266 مركبة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of سلطات برشيد: “اعتقال مرتكب جريمة سيدي رحال وهو في حالة غير عادية”

سلطات برشيد: “اعتقال مرتكب جريمة سيدي رحال وهو في…

2021-11-02 / 7:27 مساءً
Photo of “سفاح” سيدي رحال.. هاجم بالأمس إعدادية بسيف واليوم قتل شخصين

“سفاح” سيدي رحال.. هاجم بالأمس إعدادية بسيف واليوم قتل…

2021-11-02 / 6:53 مساءً
Photo of جريمة بشعة بسيدي رحال.. مقتل شخصين و إصابة آخرين بطلقات نارية

جريمة بشعة بسيدي رحال.. مقتل شخصين و إصابة آخرين…

2021-11-02 / 6:27 مساءً
Photo of طنجة..العثور على جثتين داخل منزل بحومة الشوك يستنفر الأمن

طنجة..العثور على جثتين داخل منزل بحومة الشوك يستنفر الأمن

2021-11-01 / 8:20 مساءً
Photo of إنزكان : جريمة بشعة …أم تذبح طفلتها

إنزكان : جريمة بشعة …أم تذبح طفلتها

2021-11-01 / 6:37 مساءً
Photo of طرفاية: وفاة إمرأة وجرح آخر في حادث خطير

طرفاية: وفاة إمرأة وجرح آخر في حادث خطير

2021-11-01 / 3:27 مساءً
Photo of طرفاية: وفاة قاصر وجرح آخر إثر حادث مميت

طرفاية: وفاة قاصر وجرح آخر إثر حادث مميت

2021-10-31 / 9:26 مساءً
Photo of السيطرة على حريق بسوق للمتلاشيات بالدار البيضاء دون تسجيل ضحايا

السيطرة على حريق بسوق للمتلاشيات بالدار البيضاء دون تسجيل…

2021-10-30 / 10:08 مساءً
Photo of صفرو.. “راسب” بامتحان السياقة يعتدي على موظف بمصلحة تسجيل السيارات

صفرو.. “راسب” بامتحان السياقة يعتدي على موظف بمصلحة تسجيل…

2021-10-30 / 4:52 مساءً
Photo of أمن كلميم يحجز 10 كلغ من مخدر الشيرا ويوقف شخصين

أمن كلميم يحجز 10 كلغ من مخدر الشيرا ويوقف…

2021-10-30 / 2:22 مساءً

‫13 تعليقات

  4. عدم احترام قانون السير.(السرعة المفرطة عدم احترام الأسبقية علامات قف علامات الممنوع الأضواء الخلفية والامية ووووووووو وغيرها )وكل هذآ التربية الأخلاقية …

  8. إنها ارقام لاتبشر بالخير . لابد من الحد منها ويجب على السلطات الأمنية الطرقية تشديد المراقبة الصارمة لاشفقة ولا رحمة .وعدم الرشوة. وعدم التسامح حتى يكونوا عبرة للآخرين لمن يتعدى حدود.السير….

  10. اعتقد من مسببات إرتفاع حوادث الطرق هم اصحاب الدرجات النارية والعادية والطريبورطور هم من يعرقلون السير.مما يسببون كوارث لاتحمد عقبها.لهذا يجب على الحكومة الجديدة مع تنسيق وزارة النقل أن تكون لهم طريق خاصة بهم حتى تقل هذه الحوادث المميت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق