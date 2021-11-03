21 قتيلا و2247 جريحا حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع
لقي 21 شخصا مصرعهم، وأصيب 2247 آخرون بجروح، إصابات 88 منهم بليغة، في 1799 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 25 إلى 31 أكتوبر 2021.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به ،وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر والتجاوز المعيب.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 38 ألفا و990 مخالفة، وإنجاز 7264 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 31 ألفا و726 غرامة صلحية.
وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و657 ألفا و35 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4310 عربات، وعدد الوثائق المسحوبة 7264 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 266 مركبة.
13 تعليقات
جل حوادث السير سببها السرعة المفرطة.
هناك بعض المتهورين لايبالون مما يعرضون أنفسهم إلى التهلكة والموت.
المخدرات والكحول من مسببات إرتفاع حوادث السير .نطلب السلامة يارب للجميع.
عدم احترام قانون السير.(السرعة المفرطة عدم احترام الأسبقية علامات قف علامات الممنوع الأضواء الخلفية والامية ووووووووو وغيرها )وكل هذآ التربية الأخلاقية …
هناك الرشوة في رخصة السياقة. لاياخذها عن جدارة…
إننا نعيش حرب طرقية كل يوم .يذهب ضحيتها الأبرياء بسبب تهور السائق……
يجب على الحكومة الجديدة ان تضع حلا مناسبا لهذه الحروب الطرقية من اجل الحد منها.
إنها ارقام لاتبشر بالخير . لابد من الحد منها ويجب على السلطات الأمنية الطرقية تشديد المراقبة الصارمة لاشفقة ولا رحمة .وعدم الرشوة. وعدم التسامح حتى يكونوا عبرة للآخرين لمن يتعدى حدود.السير….
تكثير من المراقبة الطرقية.بكاميرات في الطرق على أنحاء المملكة.
اعتقد من مسببات إرتفاع حوادث الطرق هم اصحاب الدرجات النارية والعادية والطريبورطور هم من يعرقلون السير.مما يسببون كوارث لاتحمد عقبها.لهذا يجب على الحكومة الجديدة مع تنسيق وزارة النقل أن تكون لهم طريق خاصة بهم حتى تقل هذه الحوادث المميت.
كل ما اقوله في هذآ الموضوع (الله اشفي من هو مصاب بحادثة سير وارحم من توفي بها ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
إصابات كوفيد 19 كورونا لم تصل الى هذه الأرقام المخيفة .حسبي الله ونعم الوكيل.
نطلب الرحمة والمغفرة لمن توفي بسبب حوادث السير والشفاء للمصابين بها. ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.