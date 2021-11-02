في تطور جديد.. إثيوبيا تدعو المواطنين لحمل السلاح

هبة بريس ـ وكالات

فرضت السلطات في إثيوبيا الثلاثاء حالة الطوارئ في البلاد عقب إعلان متمردي إقليم تيغراي تقدمهم ميدانيا وتوجههم نحو العاصمة أديس أبابا.

و أصدرت السلطات في العاصمة الإثيوبية توجيهات للسكان لتسجيل أسلحتهم والاستعداد للدفاع عن أنفسهم والأحياء التي يقطنونها.

و طلبت سلطات إثيوبيا المركزية من المواطنين حمل أسلحتهم للدفاع عن أنفسهم و ممتلكاتهم و وطنهم من المتمردين.

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