في تطور جديد.. إثيوبيا تدعو المواطنين لحمل السلاح
هبة بريس ـ وكالات
فرضت السلطات في إثيوبيا الثلاثاء حالة الطوارئ في البلاد عقب إعلان متمردي إقليم تيغراي تقدمهم ميدانيا وتوجههم نحو العاصمة أديس أبابا.
و أصدرت السلطات في العاصمة الإثيوبية توجيهات للسكان لتسجيل أسلحتهم والاستعداد للدفاع عن أنفسهم والأحياء التي يقطنونها.
و طلبت سلطات إثيوبيا المركزية من المواطنين حمل أسلحتهم للدفاع عن أنفسهم و ممتلكاتهم و وطنهم من المتمردين.
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3 تعليقات
هادي فعايل الجزاءر وروسيا
لا حول ولا قوة الا بالله أهذه هي الدولة التي وقفت غصة في حلق اكبر دولة عربية
كنت احسبها دولة لمقومات الدولة من جيش واقتصاد….
ما أسسه باطلة فهو باطل، ،الدكتاتوريات و الدول الكرتونية مآلها داءما الحروب و الانشقاقات.