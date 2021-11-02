وزير الصحة: “اللقاح كلف الدولة الملايير والملك بتلقيه التلقيح أعطى النموذج للمغاربة”

2021-11-02 / 11:06 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد خالد أيت الطالب وزير الصحة و الحماية الاجتماعية خلال مداخلة له بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أن حملة التلقيح تسير لحد الساعة في ظروف إيجابية و جيدة.

و نوه وزير الصحة بمجهودات الأطقم الصحية و التمريضية المشرفة على عملية التلقيح يمختلف المراكز المنتشرة عبر ربوع المملكة.

و قال وزير الصحة بأن المغرب صرف الملايير لتوفير اللقاح مجانا لمواطنيه و بكميات كافية بتعليمات من عاهل البلاد و ذلك في ظل أزمة استيراد اللقاحات عالميا بسبب الطلبات المتزايدة عليها.

و أوضح وزير الصحة أن الملك محمد السادس حين تلقى اللقاح أعطى المثال و النموذج لكل المغاربة، و بالتالي يفترض من جميع الفئات المستهدفة السير على خطى عاهل البلاد و تلقى جرعات اللقاح للوصول للمناعة الجماعية.

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‫5 تعليقات

  1. جسدي لا يمكن لأحد ان يكون لي قدوة فيه ،عند الله نحن عباده ،تلقح وزير او رئيس او ملك ،لا يغير شيء من قرارات الاحرار من يفهمون معنى الحياة

  3. كلف الدولة الملايير وماذا بعد؟
    لماذا لا تبحث الدولة عن الملايير التي تنهب ولماذا لا تبحث عن ملايير التهرب الضريبي
    دولة فاشلة اصلا في معظم سياساتها

  5. عـلى وزيـر الصحـة بأن يـقـوم بخطوات الاستفـادة من التلقيح و تطعيـم المهـاجرين غير النظامييـن المتواجدين فـوق تـراب المملكة و كـذلك الأطفـال المتخـلى عنهـم والمتشـردين لاكتـسـاب المنـاعــة الجمــاعيـة ويحـقق أعـلى نسبـة شكـليـة لتـلقيـح المواطنـيـن ويـهنــيـنـا…

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