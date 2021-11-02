وزير الصحة: “اللقاح كلف الدولة الملايير والملك بتلقيه التلقيح أعطى النموذج للمغاربة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد خالد أيت الطالب وزير الصحة و الحماية الاجتماعية خلال مداخلة له بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أن حملة التلقيح تسير لحد الساعة في ظروف إيجابية و جيدة.

و نوه وزير الصحة بمجهودات الأطقم الصحية و التمريضية المشرفة على عملية التلقيح يمختلف المراكز المنتشرة عبر ربوع المملكة.

و قال وزير الصحة بأن المغرب صرف الملايير لتوفير اللقاح مجانا لمواطنيه و بكميات كافية بتعليمات من عاهل البلاد و ذلك في ظل أزمة استيراد اللقاحات عالميا بسبب الطلبات المتزايدة عليها.

و أوضح وزير الصحة أن الملك محمد السادس حين تلقى اللقاح أعطى المثال و النموذج لكل المغاربة، و بالتالي يفترض من جميع الفئات المستهدفة السير على خطى عاهل البلاد و تلقى جرعات اللقاح للوصول للمناعة الجماعية.

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