”البام“ يدعو لاحترام قرارات الأقلية الرافضة للتلقيح ويدافع عن ”جواز التلقيح“

هبة بريس – الرباط

استحضر أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، ما اعتبروه ”استمرار التخوفات عند بعض المواطنين من عملية التلقيح“، مؤكدين على احترام قرارات الأقلية الرافضة للتلقيح، و مقدرين ”عاليا تعبيرهم عن ذلك في جو حضاري رفيع يعكس حرص الجميع على احترام الحريات والحقوق“.

وقال بلاغ المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عقب الاجتماع الحضوري، الذي عقد يومه الإثنين فاتح نونبر، برئاسة الأمين العام عبد اللطيف وهبي، و خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، أن ”أعضاء المكتب السياسي، وهم يتدارسون أنجع السبل لتحقيق مناعة جماعية، فإنهم يدعون جميع الفاعلين المعنيين إلى تعزيز التواصل مع المواطنين لمحاربة الإشاعات والأخبار المغلوطة والعمل على تقوية الوعي الاحترازي“.

واسترسل البلاغ مؤكداً أن أعضاء المكتب السياسي للحزب، يرون أن ”إعمال وثيقة “جواز التلقيح” للدخول إلى الفضاءات العمومية، محفز أساسي للتخفيف من القيود والتدابير المقيدة للحرية في أفق رفعها نهائيا، بل هو من صميم السعي لحرية تنقل الأشخاص في ظل ما تفرضه إكراهات الوباء، وهو أيضا من صلب المقاربة الاحترازية الجديدة الأكثر فعالية والمعمول بها في عدة دول ديمقراطية“.

واسترسل البلاغ مدافعاً عن ”جواز التلقيح“، واصفاً إياه ب ” الخيار الأقرب لتحقيق المناعة الجماعة المبتغاة كوسيلة وحيدة لعودة الحياة إلى طبيعتها، وعودة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي من شأنها التخفيف من أزمة حادة وخانقة دامت لأزيد من سنتين متتاليتين“، على حد تعبير البلاغ دائماً.

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