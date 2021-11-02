الدكتور زيدوح: “المغاربة عندهم بزاف الأسئلة خاص الحكومة تجاوبهم عليها”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
في مداخلة له أمام أنظار وزير الصحة، نوه الدكتور زيدوح رئيس فريق الوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين بعملية التلقيح الوطنية و بالأرقام التي تحققت لحدود الساعة.
و أوضح الدكتور الاستقلالي بأن المغرب يسير في الطريق الصحيح لاحتواء تفشي الجائحة من خلال عدد الملقحين الذي فاق الأربعة و عشرون مليون مواطن.
و شدد رئيس فريق الوحدة و التعادلية بالغرفة الثانية على أن المغاربة لديهم العشرات من الأسئلة، المنطقية و المعقولة، و التي يفترض من الحكومة أن تجيبهم عليها.
و قال الدكتور زيدوح: “لابغيتو هاد ناس يتيقو في داكشي لي كتقولو راه خاصكم تواصلو معاهم، توضحو ليهم، و تجاوبوهم على الأسئلة المشروعة ديالهم”.
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