الدكتور زيدوح: “المغاربة عندهم بزاف الأسئلة خاص الحكومة تجاوبهم عليها”

2021-11-02 / 10:07 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

في مداخلة له أمام أنظار وزير الصحة، نوه الدكتور زيدوح رئيس فريق الوحدة و التعادلية بمجلس المستشارين بعملية التلقيح الوطنية و بالأرقام التي تحققت لحدود الساعة.

و أوضح الدكتور الاستقلالي بأن المغرب يسير في الطريق الصحيح لاحتواء تفشي الجائحة من خلال عدد الملقحين الذي فاق الأربعة و عشرون مليون مواطن.

و شدد رئيس فريق الوحدة و التعادلية بالغرفة الثانية على أن المغاربة لديهم العشرات من الأسئلة، المنطقية و المعقولة، و التي يفترض من الحكومة أن تجيبهم عليها.

و قال الدكتور زيدوح: “لابغيتو هاد ناس يتيقو في داكشي لي كتقولو راه خاصكم تواصلو معاهم، توضحو ليهم، و تجاوبوهم على الأسئلة المشروعة ديالهم”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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