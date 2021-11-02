البرلمان المغربي يعزز علاقاته مع برلمانات أمريكا اللاتينية

2021-11-02 / 9:36 مساءً
0

هبة بريس ـ متابعة

عقد رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي لقاءا اليوم برئيس المؤسسة العالمية الافريقية اللاتينية أنطونيو ييلبي أغيتار، و ذلك لبحث تعزيز العلاقات بين البرلمان المغربي و برلمانات أمريكا اللاتينية.

وتوقف راشيد الطالبي العلمي في كلمة خلال هذا اللقاء، عند العلاقات الوطيدة التي تجمع مجلس النواب بمجموعة من البرلمانات بدول أمريكا اللاتينية، والتي أسهمت في تعزيز مسلسل التقارب بين المملكة وبلدان هذه المنطقة، مشيرا إلى أن البرلمان المغربي يحظى بصفة عضو ملاحظ ببرلمان أمريكا اللاتينية (البارلاسين).

وأبرز أن مجلس النواب منخرط في نقاش وتواصل دائمين مع برلمانات بلدان أمريكا اللاتينية، “وذلك من أجل تكريس مكانة وموقع المملكة المغربية كشريك موثوق به، ومواصلة دينامية التقارب وتبادل التجارب بين المغرب وهذه الدول”.

وشدد العلمي على أن هذا التوجه يتوخى استمرارية جسر التواصل، وتقوية التعاون بين افريقيا وأمريكا اللاتينية، وذلك في إطار سياسة الانفتاح التي حث عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والاهتمام الذي يوليه جلالته للتعاون جنوب – جنوب.

من جهته، أكد أنطونيو ييلبي أغيتار رئيس المؤسسة العالمية الافريقية – اللاتينية أن هذا اللقاء يندرج ضمن مسار تعزيز علاقات التعاون المشترك على الواجهات السياسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية، وذلك من أجل تعزيز الثقة والحوار بين المغرب وبلدان أمريكا اللاتينية.

وقال أغيتار إن الفرصة متاحة اليوم لاعادة إحياء مجموعات الصداقة بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية، خصوصا مع بلدان البيرو وبوليفيا ونيكاراغوا، مبرزا أن دور المؤسسة يتمثل في مد الجسور بين أمريكا اللاتينية وافريقيا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of ”البام“ يدعو لاحترام قرارات الأقلية الرافضة للتلقيح ويدافع عن ”جواز التلقيح“

”البام“ يدعو لاحترام قرارات الأقلية الرافضة للتلقيح ويدافع عن…

2021-11-02 / 11:00 مساءً
Photo of أخنوش: “المملكة تتوفر على أحدث بنيات البحث والابتكار”

أخنوش: “المملكة تتوفر على أحدث بنيات البحث والابتكار”

2021-11-02 / 10:24 مساءً
Photo of وهبي: “المغاربة عندما سيحسون بوجود عدالة سيشعرون بالراحة”

وهبي: “المغاربة عندما سيحسون بوجود عدالة سيشعرون بالراحة”

2021-11-02 / 10:17 مساءً
Photo of الدكتور زيدوح: “المغاربة عندهم بزاف الأسئلة خاص الحكومة تجاوبهم عليها”

الدكتور زيدوح: “المغاربة عندهم بزاف الأسئلة خاص الحكومة تجاوبهم…

2021-11-02 / 10:07 مساءً
Photo of المغرب يدعم ترشيح رئيس منظمة الصحة العالمية لولاية ثانية

المغرب يدعم ترشيح رئيس منظمة الصحة العالمية لولاية ثانية

2021-11-02 / 10:05 مساءً
Photo of أخنوش: “المغرب يمتلك 50 مشروعا للطاقات المتجددة”

أخنوش: “المغرب يمتلك 50 مشروعا للطاقات المتجددة”

2021-11-02 / 9:08 مساءً
Photo of بودريقة يستهل رئاسته مجلس الجماعة بالخلافات والمعارضة تنسحب

بودريقة يستهل رئاسته مجلس الجماعة بالخلافات والمعارضة تنسحب

2021-11-02 / 9:05 مساءً
Photo of استنكار أرجنتيني للتسويف الجزائري بشأن قضية الصحراء

استنكار أرجنتيني للتسويف الجزائري بشأن قضية الصحراء

2021-11-02 / 8:40 مساءً
Photo of وهبي: “أقوم بتنفيذ مشروع الدولة وليس أفكاري الخاصة”

وهبي: “أقوم بتنفيذ مشروع الدولة وليس أفكاري الخاصة”

2021-11-02 / 8:27 مساءً
Photo of ولد سلمى: “المغرب جر خصومه لما يريد و الجزائر سقطت في المصيدة”

ولد سلمى: “المغرب جر خصومه لما يريد و الجزائر…

2021-11-02 / 6:39 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق