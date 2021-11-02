نقابة الممرضين تحتج بالإضراب عن العمل ليومين

هبة بريس ـ الدار البيضاء

دعت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة كافة منخرطيها للإضراب عن العمل بالمستشفيات لمدة يومين الاسبوع المقبل.

و قررت النقابة الأكثر تمثيلية لممرضي الصحة القيام بالإضراب عن العمل بسبب غياب التواصل مع الجهات الوصية و تجاهل الملف المطلبي الذي رفعته.

وأعلنت النقابة عن إضراب وطني لمدة 48 ساعة بجميع المصالح الاستشفائية والمراكز الصحية ما عدا المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، يومي 11 و12 نونبر الجاري.

و سيتزامن هذا الإضراب مع وقفتين احتجاجيتين أمام وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في اليوم الثاني من الإضراب.

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