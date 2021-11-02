نقابة الممرضين تحتج بالإضراب عن العمل ليومين
هبة بريس ـ الدار البيضاء
دعت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة كافة منخرطيها للإضراب عن العمل بالمستشفيات لمدة يومين الاسبوع المقبل.
و قررت النقابة الأكثر تمثيلية لممرضي الصحة القيام بالإضراب عن العمل بسبب غياب التواصل مع الجهات الوصية و تجاهل الملف المطلبي الذي رفعته.
وأعلنت النقابة عن إضراب وطني لمدة 48 ساعة بجميع المصالح الاستشفائية والمراكز الصحية ما عدا المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، يومي 11 و12 نونبر الجاري.
و سيتزامن هذا الإضراب مع وقفتين احتجاجيتين أمام وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في اليوم الثاني من الإضراب.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
19 تعليقات
لأنهم فعلا حقوقهم المشروعة مهضومة……
أين هي الحكومة الجديدة ان تقوم بمساعدتهم وتلبية مطالبهم المشروعة…
يجب حمايتهم من طرف المجرمين .مع ضمان حقوقهم كمواطنين ..
الممرض يتقضى مبلغ بسيط جدا لايكفيه في معيشته اليومية الأسعار ساروخية والاجور منخفضة ووووووووو يجب على الحكومة الجديدة ان تراعي لهؤلاء الممرضين الذين يسهرون على حماية المريض.
إن قرار الإضراب فهو من حقهم لادلال بحقوقهم المهضومة التي ضاعت مع الحكومة السابقة ولهذا نتمنى من الحكومة الجديدة أن تضع النظر في هذآ القطاع الصحي.
بالاخص المعانات التي عاشوها في جائحة كورونا .كم من ممرض اصيب بالفيروس ..كم من ممرض توفي بالكوفيد 19. من شهد عن ذالك ….حسبي الله ونعم الوكيل..
الممرض يتعين في مناطق صعبة الوصول إليها ويعرضون انفسهم إلى الخطر …فمن يراعي لهذه المعانات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
الممرضة تتعرض الى العنف داخل المستشفيات .في بعض الاحيان يؤدي هذآ إلي الموت كقضية تلك الممرضة التي تعرضت للقتل ولا أحدا رد لها الاعتبار…
حكرة وظلم وقهر للممرضين في المغرب أما في الدول العربية والغربية الممرض له قيمة وتقدير واجلال بكل المعاني والمقايس.
الممرض في المغرب مثله مثل الكلب ليس له حقوق يسهر الليالي من أجل المريض … ووووووووو.
الممرض يعيش أزمة اقتصادية واجتماعية متدهورة يتقضى مبلغ بسيط جدا لايكفيه في تسير معيشته اليومية.
أين أنت ياسيد اخنوش الان دور الممرضين وغدا لا ندري من؟؟؟؟؟
يجب تعويضهم بالاخص في مرحلة الجائحة. لقد ضحوا بانفسهم من أجل حماية المريض. ووووووووو.
أنا ممرض اعني الكثير بالاخص التنقل ليس لدينا حافلة متخصصة لنقل الممرضين والممرضات …
الطبيب يتقضى مبلغ جيد له سيارة وفيلا والممرض هو من يتعب نفسه من أجل أجرة بسيطة جدا لايكفيه في معيشته اليومية الأسعار ساروخية والاجور منخفضة ووووووووو ياحكومة ماهذه المهزلة في حق الممرضين …
أنا ممرضة حالتي الإجتماعية لايعلمها سوى آلله بعض الاحيان كنيقى بالجوع مدة طويلة من اجل رعاية المريض.. من يلاحظ هذآ ووووووووو.
أنا اتظامن معكم رغم انه ليس ميداني .ولكن مواطن مغربي حر….
نتمنى ان يكون هذآ الإضراب نتيجة إيجابية مع تحيق المطالب المشروعة لكم.
هذآ هو التغير والاصلاح ياسيد اخنوش لقد ظهر البرهان اين هي وعودك قبل الانتخابات الرئاسية والجماعية التي بسبب هذآ الشعب المغربي فوزت بها …..ربما كانت مجرد كلام ووعود سوى على حبر من ورق فقط….