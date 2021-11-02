أخنوش: “المغرب يمتلك 50 مشروعا للطاقات المتجددة”

2021-11-02 / 9:08 مساءً
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هبة بريس

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، في إطار مشاركته في أشغال مؤتمر “كوب-26″، أن المغرب يمتلك 50 مشروعا للطاقات المتجددة، بطاقة تبلغ 3950 ميغاوات قيد الخدمة، بينما يوجد أزيد من 60 مشروعا آخر قيد التطوير أو التنفيذ.

وأبرز أخنوش، في معرض تدخله خلال القمة العالمية للقادة حول تسريع الابتكار واعتماد التقنيات النظيفة، أن النموذج التنموي الجديد، الذي يطمح إليه المغرب، حدد خمس رهانات مستقبلية ينبغي رفعها في مجالات استراتيجية، من بينها “البحث والابتكار” و”الطاقة”.

وذكر خلال، هذا الحدث الذي تعاقب خلاله كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على إلقاء كلمتيهما، بأن التزام المغرب بدينامية التحول الطاقي هو خيار سياسي إرادي رفعه إلى أعلى هرم الدولة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشار إلى أنه مسار بدأ منذ ما يفوق عقدا من الزمن، من خلال استراتيجية طاقية طموحة، تستند، أساسا، على صعود الطاقات المتجددة، النجاعة الطاقية والاندماج الإقليمي.

وأوضح أخنوش أنه “في سياق استمرارية هذه الجهود وبهدف تسريع التحول الطاقي، يتم اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير طاقة الكتلة الحيوية والطاقات البحرية والهيدروجين”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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