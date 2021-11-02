بودريقة يستهل رئاسته مجلس الجماعة بالخلافات والمعارضة تنسحب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

استهل محمد بودريقة رئاسته لمقاطعة مرس السلطان بخلافات كبيرة مع المعارضة وصلت حد انسحاب أعضائها من الاجتماع الأخير.

و لم يستسغ أعضاء من المعارضة قرارت الرئيس الجديد للمقاطعة مما جعل عددا منهم ينسحب و بالأخص أعضاء حزب الاستقلال والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي.

و قرر الأعضاء المنتمون للمعارضة الانسحاب من الدورة الاستثنائية لمقاطعة مرس السلطان التي كانت مخصصة لانتخاب اللجان الدائمة بسبب خلافات حادة مع الرئيس بودريقة.

و يعود سبب الخلاف وفق مصادر مطلعة لإحدى مواد القانون التنظيمي للجماعات المحلية و التي لم تحترم خلال الدورة.

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