وزير الصحة: “سنقوم قريبا بتلقيح المهاجرين غير النظاميين و الأطفال المتخلى عنهم”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكد خالد أيت الطالب وزير الصحة و الحماية الاجتماعية خلال مداخلة له بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أن المغرب قطع أشواطا مهمة و متقدمة في الحملة الوطنية للتلقيح.
و نوه وزير الصحة بمجهودات الأطقم الطبية و التمريضية المشرفة على عملية التطعيم بمختلف مراكز التلقيح بالمملكة، حيث أشاد بالدور الكبير و الانخراط المواطن لأطر المنظومة الصحية لإنجاح حملة التلقيح.
و أوضح ذات المتحدث أن المغرب يسير في طريق تحقيق المناعة الجماعية، حيث ما يزال ينقص حوالي 5 ملايين شخص على الرقم المحدد لبلوغ المناعة الجماعية.
و قال وزير الصحة بأنه قريبا سيتم اتخاذ خطوات أخرى لتوسيع قاعدة المستفيدين من التلقيح، و سيتم تطعيم المهاجرين غير النظاميين المتواجدين فوق تراب المملكة و كذلك الأطفال المتخلى عنهم.
تعليق واحد
يا الوزير قليل الصحة قول لينا منين تيدخل هد الفيروس من البحر او من البر او من السماء على هد الحساب يد بشرية هيا اللي تتنشر هد الفيروس و هد اللقاح هو الفيروس الحقيقي و تجارة و مفعولو صيفر على صيفر ما فيه نفع غير تيمرض في الناس لا وقايا و لا هم يحزنون و يجيب عليك قول الحقيقة شحال ديل الوفيات و شحال ديال العهات من هد اللقاح الخبيث اللي فرضته على الناس حسبي الله ونعم الوكيل .