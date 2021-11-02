وزير الصحة: “سنقوم قريبا بتلقيح المهاجرين غير النظاميين و الأطفال المتخلى عنهم”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد خالد أيت الطالب وزير الصحة و الحماية الاجتماعية خلال مداخلة له بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أن المغرب قطع أشواطا مهمة و متقدمة في الحملة الوطنية للتلقيح.

و نوه وزير الصحة بمجهودات الأطقم الطبية و التمريضية المشرفة على عملية التطعيم بمختلف مراكز التلقيح بالمملكة، حيث أشاد بالدور الكبير و الانخراط المواطن لأطر المنظومة الصحية لإنجاح حملة التلقيح.

و أوضح ذات المتحدث أن المغرب يسير في طريق تحقيق المناعة الجماعية، حيث ما يزال ينقص حوالي 5 ملايين شخص على الرقم المحدد لبلوغ المناعة الجماعية.

و قال وزير الصحة بأنه قريبا سيتم اتخاذ خطوات أخرى لتوسيع قاعدة المستفيدين من التلقيح، و سيتم تطعيم المهاجرين غير النظاميين المتواجدين فوق تراب المملكة و كذلك الأطفال المتخلى عنهم.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0