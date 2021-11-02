Afghan security personnel stand guard near the site of an attack to a Sikh temple in Kabul on March 25, 2020. - The Islamic State group has claimed an attack on a Sikh-Hindu temple in central Kabul, according to the SITE intelligence group, in the latest assault by the extremist outfit targeting a minority group in Afghanistan. (Photo by STR / AFP) (Photo by STR/AFP via Getty Images)

مقتل العشرات في هجوم دموي على مستشفى بأفغانستان

2021-11-02 / 8:35 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

ارتفعت حصيلة الهجوم الدموي الذي تعرض له مستشفى بكابل الأفغانية وفق ما أفادت به وكالات أنباء دولية.

و أوضحت ذات المصادر ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مستشفى سردار محمد داود في العاصمة الأفغانية كابل إلى 25 قتيلا على الأقل.

وقال مسؤول أمني من حركة أجهزة السلطة التابعة لحركة “طالبان” اشترط عدم ذكر اسمه لوكالات الأنباء إن 25 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 50 آخرين في الهجوم، لكن لم يصدر إحصاء رسمي يؤكد عدد الضحايا.

هذا و لم تتبنى أي جهة لحدود الساعة الهجوم الدموي على المستشفى العسكري بكابل.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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