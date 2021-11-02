مقتل العشرات في هجوم دموي على مستشفى بأفغانستان

هبة بريس ـ وكالات

ارتفعت حصيلة الهجوم الدموي الذي تعرض له مستشفى بكابل الأفغانية وفق ما أفادت به وكالات أنباء دولية.

و أوضحت ذات المصادر ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مستشفى سردار محمد داود في العاصمة الأفغانية كابل إلى 25 قتيلا على الأقل.

وقال مسؤول أمني من حركة أجهزة السلطة التابعة لحركة “طالبان” اشترط عدم ذكر اسمه لوكالات الأنباء إن 25 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 50 آخرين في الهجوم، لكن لم يصدر إحصاء رسمي يؤكد عدد الضحايا.

هذا و لم تتبنى أي جهة لحدود الساعة الهجوم الدموي على المستشفى العسكري بكابل.

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