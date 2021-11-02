وهبي: “أقوم بتنفيذ مشروع الدولة وليس أفكاري الخاصة”

2021-11-02 / 8:27 مساءً
2

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تراجع عبد اللطيف وهبي بصفته كوزير للعدل بحكومة أخنوش عن تصريحاته السابقة قبل الاستوزار بخصوص استقلالية النيابة العامة.

و عبر عبد اللطيف وهبي خلال مداخلة له بإحدى لجان مجلس النواب أثناء مناقشته الميزانية الفرعية لوزارة العدل عن احترامه لاستقلالية السلطة القضائية بما في ذلك استقلالية النيابة العامة.

و أوضح وزير العدل أنه تراجع عن موقفه الذي كان يعلنه حينما كان حزبه يقود المعارضة.

و قال وهبي في تدخله: “صحيح أنني كنت ضد استقلالية النيابة العامة لكنني اليوم أقوم بتنفيذ مشروع الدولة وليس أفكاري الخاصة”.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of لن ننجر إلى حرب”.. مصدر مغربي يرد على الاتهامات الجزائرية

لن ننجر إلى حرب”.. مصدر مغربي يرد على الاتهامات…

2021-11-03 / 8:10 مساءً
Photo of البرلمان الأوروبي ردا على الجزائر: توظيف الغاز كوسيلة للضغط ليس حلا مناسبا أصدر رئيس

البرلمان الأوروبي ردا على الجزائر: توظيف الغاز كوسيلة للضغط…

2021-11-03 / 7:11 مساءً
Photo of كانا يحملان عتادا عسكريا لجبهة البوليساريو … مصدر مغربي رفيع المستوى يكشف حقيقة مصرع سائقين جزائريين

كانا يحملان عتادا عسكريا لجبهة البوليساريو … مصدر مغربي…

2021-11-03 / 6:16 مساءً
Photo of الPPS: نستنكر مناورات حكام الجزائر التي بلغت “مستويات خطيرة”

الPPS: نستنكر مناورات حكام الجزائر التي بلغت “مستويات خطيرة”

2021-11-03 / 4:17 مساءً
Photo of العسكر يسعون لجر المنطقة الى المجهول بعد اتهام المغرب بقتل 3 جزائريين

العسكر يسعون لجر المنطقة الى المجهول بعد اتهام المغرب…

2021-11-03 / 3:26 مساءً
Photo of الPPS: الحكومة اعتمدت قرار “جواز التلقيح” بشكل متسرع وارتجالي

الPPS: الحكومة اعتمدت قرار “جواز التلقيح” بشكل متسرع وارتجالي

2021-11-03 / 3:06 مساءً
Photo of “كوب 26”.. أخنوش يشارك في قمة تسريع الابتكار ونشر التقنيات النظيفة

“كوب 26”.. أخنوش يشارك في قمة تسريع الابتكار ونشر…

2021-11-03 / 11:41 صباحًا
Photo of وزير بريطاني يلتقي بأخنوش وبنعلي.. ويغرد: “المغرب يضطلع بدور محوري في تعزيز الاستقرار”

وزير بريطاني يلتقي بأخنوش وبنعلي.. ويغرد: “المغرب يضطلع بدور…

2021-11-03 / 9:54 صباحًا
Photo of السلفادور: ندعم حلا في إطار الاحترام “التام” للوحدة الترابية للمغرب

السلفادور: ندعم حلا في إطار الاحترام “التام” للوحدة الترابية…

2021-11-03 / 9:11 صباحًا
Photo of ”البام“ يدعو لاحترام قرارات الأقلية الرافضة للتلقيح ويدافع عن ”جواز التلقيح“

”البام“ يدعو لاحترام قرارات الأقلية الرافضة للتلقيح ويدافع عن…

2021-11-02 / 11:00 مساءً

‫2 تعليقات

  1. كلام وقت المعارضة ليس هو كلام اثناء فترة الحكومة.اتذكر كان معارض سياسي في التسعينات وهو الان في عداد الموتى يتكلم كثيرا وينتقد كثيرا ولما تولى منصب حكومي اصبح قليل الكلام.السياسة# المبادئ والاخلاق.انتهى الكلام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق