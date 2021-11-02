وهبي: “أقوم بتنفيذ مشروع الدولة وليس أفكاري الخاصة”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تراجع عبد اللطيف وهبي بصفته كوزير للعدل بحكومة أخنوش عن تصريحاته السابقة قبل الاستوزار بخصوص استقلالية النيابة العامة.
و عبر عبد اللطيف وهبي خلال مداخلة له بإحدى لجان مجلس النواب أثناء مناقشته الميزانية الفرعية لوزارة العدل عن احترامه لاستقلالية السلطة القضائية بما في ذلك استقلالية النيابة العامة.
و أوضح وزير العدل أنه تراجع عن موقفه الذي كان يعلنه حينما كان حزبه يقود المعارضة.
و قال وهبي في تدخله: “صحيح أنني كنت ضد استقلالية النيابة العامة لكنني اليوم أقوم بتنفيذ مشروع الدولة وليس أفكاري الخاصة”.
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2 تعليقات
كلام وقت المعارضة ليس هو كلام اثناء فترة الحكومة.اتذكر كان معارض سياسي في التسعينات وهو الان في عداد الموتى يتكلم كثيرا وينتقد كثيرا ولما تولى منصب حكومي اصبح قليل الكلام.السياسة# المبادئ والاخلاق.انتهى الكلام.
يا وهبي الاسرة خط احمر