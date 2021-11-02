وهبي: “أقوم بتنفيذ مشروع الدولة وليس أفكاري الخاصة”

2021-11-02 / 8:27 مساءً
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تراجع عبد اللطيف وهبي بصفته كوزير للعدل بحكومة أخنوش عن تصريحاته السابقة قبل الاستوزار بخصوص استقلالية النيابة العامة.

و عبر عبد اللطيف وهبي خلال مداخلة له بإحدى لجان مجلس النواب أثناء مناقشته الميزانية الفرعية لوزارة العدل عن احترامه لاستقلالية السلطة القضائية بما في ذلك استقلالية النيابة العامة.

و أوضح وزير العدل أنه تراجع عن موقفه الذي كان يعلنه حينما كان حزبه يقود المعارضة.

و قال وهبي في تدخله: “صحيح أنني كنت ضد استقلالية النيابة العامة لكنني اليوم أقوم بتنفيذ مشروع الدولة وليس أفكاري الخاصة”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of ”البام“ يدعو لاحترام قرارات الأقلية الرافضة للتلقيح ويدافع عن ”جواز التلقيح“

”البام“ يدعو لاحترام قرارات الأقلية الرافضة للتلقيح ويدافع عن…

2021-11-02 / 11:00 مساءً
Photo of أخنوش: “المملكة تتوفر على أحدث بنيات البحث والابتكار”

أخنوش: “المملكة تتوفر على أحدث بنيات البحث والابتكار”

2021-11-02 / 10:24 مساءً
Photo of وهبي: “المغاربة عندما سيحسون بوجود عدالة سيشعرون بالراحة”

وهبي: “المغاربة عندما سيحسون بوجود عدالة سيشعرون بالراحة”

2021-11-02 / 10:17 مساءً
Photo of الدكتور زيدوح: “المغاربة عندهم بزاف الأسئلة خاص الحكومة تجاوبهم عليها”

الدكتور زيدوح: “المغاربة عندهم بزاف الأسئلة خاص الحكومة تجاوبهم…

2021-11-02 / 10:07 مساءً
Photo of المغرب يدعم ترشيح رئيس منظمة الصحة العالمية لولاية ثانية

المغرب يدعم ترشيح رئيس منظمة الصحة العالمية لولاية ثانية

2021-11-02 / 10:05 مساءً
Photo of البرلمان المغربي يعزز علاقاته مع برلمانات أمريكا اللاتينية

البرلمان المغربي يعزز علاقاته مع برلمانات أمريكا اللاتينية

2021-11-02 / 9:36 مساءً
Photo of أخنوش: “المغرب يمتلك 50 مشروعا للطاقات المتجددة”

أخنوش: “المغرب يمتلك 50 مشروعا للطاقات المتجددة”

2021-11-02 / 9:08 مساءً
Photo of بودريقة يستهل رئاسته مجلس الجماعة بالخلافات والمعارضة تنسحب

بودريقة يستهل رئاسته مجلس الجماعة بالخلافات والمعارضة تنسحب

2021-11-02 / 9:05 مساءً
Photo of استنكار أرجنتيني للتسويف الجزائري بشأن قضية الصحراء

استنكار أرجنتيني للتسويف الجزائري بشأن قضية الصحراء

2021-11-02 / 8:40 مساءً
Photo of ولد سلمى: “المغرب جر خصومه لما يريد و الجزائر سقطت في المصيدة”

ولد سلمى: “المغرب جر خصومه لما يريد و الجزائر…

2021-11-02 / 6:39 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق