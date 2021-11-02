وهبي: “أقوم بتنفيذ مشروع الدولة وليس أفكاري الخاصة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تراجع عبد اللطيف وهبي بصفته كوزير للعدل بحكومة أخنوش عن تصريحاته السابقة قبل الاستوزار بخصوص استقلالية النيابة العامة.

و عبر عبد اللطيف وهبي خلال مداخلة له بإحدى لجان مجلس النواب أثناء مناقشته الميزانية الفرعية لوزارة العدل عن احترامه لاستقلالية السلطة القضائية بما في ذلك استقلالية النيابة العامة.

و أوضح وزير العدل أنه تراجع عن موقفه الذي كان يعلنه حينما كان حزبه يقود المعارضة.

و قال وهبي في تدخله: “صحيح أنني كنت ضد استقلالية النيابة العامة لكنني اليوم أقوم بتنفيذ مشروع الدولة وليس أفكاري الخاصة”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0