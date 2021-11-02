وهبي: “أقوم بتنفيذ مشروع الدولة وليس أفكاري الخاصة”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تراجع عبد اللطيف وهبي بصفته كوزير للعدل بحكومة أخنوش عن تصريحاته السابقة قبل الاستوزار بخصوص استقلالية النيابة العامة.
و عبر عبد اللطيف وهبي خلال مداخلة له بإحدى لجان مجلس النواب أثناء مناقشته الميزانية الفرعية لوزارة العدل عن احترامه لاستقلالية السلطة القضائية بما في ذلك استقلالية النيابة العامة.
و أوضح وزير العدل أنه تراجع عن موقفه الذي كان يعلنه حينما كان حزبه يقود المعارضة.
و قال وهبي في تدخله: “صحيح أنني كنت ضد استقلالية النيابة العامة لكنني اليوم أقوم بتنفيذ مشروع الدولة وليس أفكاري الخاصة”.
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