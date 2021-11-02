أيت الطالب: “الناس لي في المنظومة الصحية عياو بعد عامين ديال تمارة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد خالد أيت الطالب وزير الصحة و الحماية الاجتماعية خلال مداخلة له بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أن الوضع الوبائي تحسن حاليا لكن المستقبل ما يزال غامضا.

و حذر أيت الطالب من الانتكاسة الصحية في حال لم يلتزم المواطنون بعملية التلقيح و باحترام الإجراءات الوقائية التي حثتت عليها السلطات الرسمية بتوصية من اللجنة العلمية.

و قال وزير الصحة في ذات المداخلة: “الأطر الصحية بذلت و ماتزال مجهودات كبيرة و جبارة، الناس لي في المنظومة الصحية راه عياو و عامين هما يضربو في تمارة”.

و أضاف أيت الطالب: “خاصنا نتلقحو كاملين للحفاظ على المكتسبات و تجنب الانتكاسة، راه المنظومة الصحية و الناس لي فيها عياو و ماخاصناش نرجعو لور في حالة كانت شي طفرة جديدة لا قدر الله”.

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