أيت الطالب: “الناس لي في المنظومة الصحية عياو بعد عامين ديال تمارة”

2021-11-02 / 7:51 مساءً
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد خالد أيت الطالب وزير الصحة و الحماية الاجتماعية خلال مداخلة له بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أن الوضع الوبائي تحسن حاليا لكن المستقبل ما يزال غامضا.

و حذر أيت الطالب من الانتكاسة الصحية في حال لم يلتزم المواطنون بعملية التلقيح و باحترام الإجراءات الوقائية التي حثتت عليها السلطات الرسمية بتوصية من اللجنة العلمية.

و قال وزير الصحة في ذات المداخلة: “الأطر الصحية بذلت و ماتزال مجهودات كبيرة و جبارة، الناس لي في المنظومة الصحية راه عياو و عامين هما يضربو في تمارة”.

و أضاف أيت الطالب: “خاصنا نتلقحو كاملين للحفاظ على المكتسبات و تجنب الانتكاسة، راه المنظومة الصحية و الناس لي فيها عياو و ماخاصناش نرجعو لور في حالة كانت شي طفرة جديدة لا قدر الله”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of وزارة التجهيز تخصص 135 مليار لإنجاز طرق سريعة جديدة بالمغرب

وزارة التجهيز تخصص 135 مليار لإنجاز طرق سريعة جديدة…

2021-11-02 / 7:11 مساءً
Photo of البيضاء.. ترويج الأقراص المهلوسة يطيح بشقيقين

البيضاء.. ترويج الأقراص المهلوسة يطيح بشقيقين

2021-11-02 / 7:05 مساءً
Photo of وزير الصحة: “خاصنا فقط خمسة ملايين شخص لنصل للمناعة الجماعية بالمغرب”

وزير الصحة: “خاصنا فقط خمسة ملايين شخص لنصل للمناعة…

2021-11-02 / 6:55 مساءً
Photo of سابقة.. قطع ” الكهرباء” عن المحكمة الابتدائية بأكادير بسبب عدم اداء الفواتير

سابقة.. قطع ” الكهرباء” عن المحكمة الابتدائية بأكادير بسبب…

2021-11-02 / 5:35 مساءً
Photo of تسجيل 260 إصابة و5 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 260 إصابة و5 وفيات بفيروس كورونا خلال 24…

2021-11-02 / 4:55 مساءً
Photo of ايت الطالب: 64% من المغاربة تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح

ايت الطالب: 64% من المغاربة تلقوا الجرعة الأولى من…

2021-11-02 / 4:43 مساءً
Photo of وزير الصحة: جواز التلقيح يرمي إلى الحماية من “البؤر الوبائية”

وزير الصحة: جواز التلقيح يرمي إلى الحماية من “البؤر…

2021-11-02 / 4:19 مساءً
Photo of آيت الطالب :”فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره وقمنا بتعليق ”فايزر“ لعدة أيام“

آيت الطالب :”فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره وقمنا بتعليق…

2021-11-02 / 4:04 مساءً
Photo of سيدي افني تتحول الى “مقبرة الأطباء” بعد العثور على جثة ثانية لطبيب

سيدي افني تتحول الى “مقبرة الأطباء” بعد العثور على…

2021-11-02 / 2:19 مساءً
Photo of أكادير : مجلس جهة سوس يلغي عدد من الاتفاقيات لاستحالة تنزيلها

أكادير : مجلس جهة سوس يلغي عدد من الاتفاقيات…

2021-11-02 / 2:16 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق