تونس تواصل استفزاز المغرب و وزير خارجيتها: “نتوافق مع الجزائر إقليميا”

2021-11-02 / 7:40 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

يبدو أن تونس التي تتخبط في مشاكل داخلية كبيرة قد سارت في نفس النهج الذي اختارته جارتها الجزائر لتصريف الاحتقان الشعبي و البحث عن طرق بديلة تلهي بها المحتجين الرافضين لسياسات السلطات الحاكمة.

تونس و بعد امتناعها عن التصويت لقرار يتعلق بالسيادة المغربية و وحدة المملكة الترابية في مجلس الأمن، في تصرف غريب يخالف سياسة الانفتاح التي نهجها المغرب تجاه الأشقاء “التوانسة”، واصلت استفزاز المغاربة جميعا بتصريحات غير مسؤولة لوزير خارجيتها.

و في هذا الصدد، نقل التلفزيون الجزائري نقلا عن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الثلاثاء قوله بأن هناك توافقا كليا ومتينا بين الجزائر وتونس في كل القضايا الإقليمية بما فيها ما يتعلق بالصحراء.

تصريحات وزير خارجية تونس أتت مباشرة بعد لقائه برئيس الجارة الشرقية عبد المجيد تبون في العاصمة الجزائرية.

و ختم المسؤول التونسي في تصريحاته بأن تونس و الجزائر سيقفان دائما إلى جانب بعضهم البعض، مبرزا أن التوافق في كل القضايا الإقليمية يجمع البلدين، بما في ذلك ملف الصحراء المغربية.

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