سلطات برشيد: “اعتقال مرتكب جريمة سيدي رحال وهو في حالة غير عادية”

هبة بريس ـ الدار البيضاء*

اهتزت منطقة سيدي رحال الشاطئ عصر اليوم على وقع جريمة بشعة بعد أن قام شاب بإطلاق أعيرة نارية على عدد من المواطنين من بندقية صيد مما تسبب في وفاة شخصين و إصابة آخرين.

و في هذا الصدد، أكدت سلطات إقليم برشيد أنه قد لقي شخصان مصرعهم وأصيب اثنان آخران بجروح إثر، إقدام شخص اليوم الثلاثاء 02 نونبر 2021، بجماعة سيدي رحال الشاطئ، إقليم برشيد، على إطلاق النار بشكل عشوائي من بندقية صيد، في ملكية والده، وهو في حالة غير عادية.

وحسب السلطات المحلية لإقليم برشيد، فإن الأمر يتعلق بشخص يبلغ من العمر 17 سنة، وقد تم توقيفه من طرف مصالح الدرك الملكي، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع الملابسات والدوافع المرتبطة بهذه القضية.

هذا و أوضحت سلطات برشيد الإقليمية أنه قد تم نقل الجرحى إلى المستشفى الإقليمي بالنواصر لتلقي الإسعافات الضرورية.

*الصورة من الأرشيف

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