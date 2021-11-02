سلطات برشيد: “اعتقال مرتكب جريمة سيدي رحال وهو في حالة غير عادية”

2021-11-02 / 7:27 مساءً
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء*

اهتزت منطقة سيدي رحال الشاطئ عصر اليوم على وقع جريمة بشعة بعد أن قام شاب بإطلاق أعيرة نارية على عدد من المواطنين من بندقية صيد مما تسبب في وفاة شخصين و إصابة آخرين.

و في هذا الصدد، أكدت سلطات إقليم برشيد أنه قد لقي شخصان مصرعهم وأصيب اثنان آخران بجروح إثر، إقدام شخص اليوم الثلاثاء 02 نونبر 2021، بجماعة سيدي رحال الشاطئ، إقليم برشيد، على إطلاق النار بشكل عشوائي من بندقية صيد، في ملكية والده، وهو في حالة غير عادية.

وحسب السلطات المحلية لإقليم برشيد، فإن الأمر يتعلق بشخص يبلغ من العمر 17 سنة، وقد تم توقيفه من طرف مصالح الدرك الملكي، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع الملابسات والدوافع المرتبطة بهذه القضية.

هذا و أوضحت سلطات برشيد الإقليمية أنه قد تم نقل الجرحى إلى المستشفى الإقليمي بالنواصر لتلقي الإسعافات الضرورية.

*الصورة من الأرشيف

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of “سفاح” سيدي رحال.. هاجم بالأمس إعدادية بسيف واليوم قتل شخصين

“سفاح” سيدي رحال.. هاجم بالأمس إعدادية بسيف واليوم قتل…

2021-11-02 / 6:53 مساءً
Photo of جريمة بشعة بسيدي رحال.. مقتل شخصين و إصابة آخرين بطلقات نارية

جريمة بشعة بسيدي رحال.. مقتل شخصين و إصابة آخرين…

2021-11-02 / 6:27 مساءً
Photo of طنجة..العثور على جثتين داخل منزل بحومة الشوك يستنفر الأمن

طنجة..العثور على جثتين داخل منزل بحومة الشوك يستنفر الأمن

2021-11-01 / 8:20 مساءً
Photo of إنزكان : جريمة بشعة …أم تذبح طفلتها

إنزكان : جريمة بشعة …أم تذبح طفلتها

2021-11-01 / 6:37 مساءً
Photo of طرفاية: وفاة إمرأة وجرح آخر في حادث خطير

طرفاية: وفاة إمرأة وجرح آخر في حادث خطير

2021-11-01 / 3:27 مساءً
Photo of طرفاية: وفاة قاصر وجرح آخر إثر حادث مميت

طرفاية: وفاة قاصر وجرح آخر إثر حادث مميت

2021-10-31 / 9:26 مساءً
Photo of السيطرة على حريق بسوق للمتلاشيات بالدار البيضاء دون تسجيل ضحايا

السيطرة على حريق بسوق للمتلاشيات بالدار البيضاء دون تسجيل…

2021-10-30 / 10:08 مساءً
Photo of صفرو.. “راسب” بامتحان السياقة يعتدي على موظف بمصلحة تسجيل السيارات

صفرو.. “راسب” بامتحان السياقة يعتدي على موظف بمصلحة تسجيل…

2021-10-30 / 4:52 مساءً
Photo of أمن كلميم يحجز 10 كلغ من مخدر الشيرا ويوقف شخصين

أمن كلميم يحجز 10 كلغ من مخدر الشيرا ويوقف…

2021-10-30 / 2:22 مساءً
Photo of جريمة بشعة تهز برشيد.. طعن صديقه و انتحر شنقا بقربه

جريمة بشعة تهز برشيد.. طعن صديقه و انتحر شنقا…

2021-10-29 / 11:19 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق