وزارة التجهيز تخصص 135 مليار لإنجاز طرق سريعة جديدة بالمغرب

2021-11-02 / 7:11 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد نزار بركة وزير التجهيز و الماء خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب اليوم أن وزارته خصصت اعتمادات مالية مهمة في قانون المالية الحديد تخص إنشاء طرق سريعة و سيارة جديدة.

و أكد وزير التجهيز و الماء أن الحكومة ستواصل استكمال الأوراش المفتوحة في قطاع الطرق حيث رصدت 813 مليون درهم لإنجاز أشغال تحديث الطرق السيارة.

هذا النبلغ وفق الوزيز، سيخصص لإنجاز المرحلة الثانية من أشغال تثليث الطريق السيار المداري للدار البيضاء بين تيط مليل ومفترق ليساسفة والطريق السيار الدار البيضاء برشيد، والطريق السيار تيط مليل برشيد.

كما رصدت وزارة التجهيز و الماء ، يقول بركة، حوالي 135 مليار سنتيم لإنشاء عدد من الطرق السريعة بمختلف مناطق المملكة المغربية.

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‫2 تعليقات

  1. لم نعد نتق في هده التصريحات لاننا نحكم باالاعمال والافعال وليس الاقوال ،،فااله سبحانه وتعالى يحاسب عباده باالافعال وليس مجرد اقوال

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