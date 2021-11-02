وزير الصحة: “خاصنا فقط خمسة ملايين شخص لنصل للمناعة الجماعية بالمغرب”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد خالد أيت الطالب وزير الصحة و الحماية الاجتماعية خلال مداخلة له بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أن الحملة الوطنية للتلقيح تسير حاليا في الطريق الصحيح.

و بسط وزير الصحة مجموعة من الأرقام المتعلقة بأعداد الملقحين و الذين فاق عدد من تلقى الجرعة الأولى منهم حاجز الأربع و عشرون مليون شخص منذ بداية الحملة.

و أوضح أيت الطالب أن الرقم الذي وضعته اللجنة العلمية للوصول للمناعة الجماعية هو 29 مليون مواطن، و حاليا يتبقى 5 ملايين شخص ليصل المغرب لهذا الهدف.

و قال وزير الصحة: “منظمة الصحة كتقول بلي ايلا وصلنا 90 في المئة من الفئة المستهدفة، يعني 26 مليون ونص غنكونو وصلنا للمناعة الجماعية، لكن حنا بغينا نوصلو ليها بنسبة 100 في المئة باش نكونو مطمئنين و نقدرو نرجعو للحياة الطبيعية بشكل عادي”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0