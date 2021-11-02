وزير الصحة: “خاصنا فقط خمسة ملايين شخص لنصل للمناعة الجماعية بالمغرب”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكد خالد أيت الطالب وزير الصحة و الحماية الاجتماعية خلال مداخلة له بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أن الحملة الوطنية للتلقيح تسير حاليا في الطريق الصحيح.
و بسط وزير الصحة مجموعة من الأرقام المتعلقة بأعداد الملقحين و الذين فاق عدد من تلقى الجرعة الأولى منهم حاجز الأربع و عشرون مليون شخص منذ بداية الحملة.
و أوضح أيت الطالب أن الرقم الذي وضعته اللجنة العلمية للوصول للمناعة الجماعية هو 29 مليون مواطن، و حاليا يتبقى 5 ملايين شخص ليصل المغرب لهذا الهدف.
و قال وزير الصحة: “منظمة الصحة كتقول بلي ايلا وصلنا 90 في المئة من الفئة المستهدفة، يعني 26 مليون ونص غنكونو وصلنا للمناعة الجماعية، لكن حنا بغينا نوصلو ليها بنسبة 100 في المئة باش نكونو مطمئنين و نقدرو نرجعو للحياة الطبيعية بشكل عادي”.
تعليق واحد
عجيب امر هذا الشخص الذي يبيح شلل قتل الناس باسم الدين
لقد اقحمت الدين والشريعة وانت للاسف تجهل ابجديات الاسلام
الاسلام لا يرفض علاج الناس بالعكس فهو يحث ويلزم المسوولين مثلك على علاج الناس
عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لكل داءٍ دواءٌ، فإذا أُصِيبَ دواءُ الداء، بَرَأَ بإذن الله عزَّ وجل
المصيبة انكم تفعلون عكس ما يقوله الاسلام تتركون المواطن دون علاج حتى يموت وتجبرونه على اللقاح دون اية ضمانات وعندما تظهر عليه اثار جانبية فانكم تتركونه يموت واولاده يتشردون
بالمقابل تفعلون ما امر به الشيطان اتباعه , يقول تعالى
(وَلأُمَنِيَنَّهُمْ وَلآمُرَنُّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِياًّ مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُّبِيناً * يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً)
عندما تجبر شخصا سليما لا يعاني من اي مرض على حقن مواد اتية من الصين او امريكا
فهي شهادة عند الله بانك كفرت بالاية التي تقول :ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم
واعلنت للشيطان ولاءك بان ا هذا المخلوق عليل وغير قادر على مواجهة الفيروس وبالتالي سنغير فيه وفي جيناته حتى يكون قادرا على مواجهة المرض
امنت بالظن وبعض الوثائق الكاذبة ولم تومن بمناعة الجسم الطبيعية التي خلقها الله في الانسان والتي اتبتب فعاليتها واغلبنا مرض بهذا المرض والحمد لله شفي غالبيتنا وهذا ما شاهدناه بام اعيننا
التاريخ يعيد نفسه فهناك من سيتبع ابليس اللعين الذين استكبر على ادم واحتقره ورفض السجود له ودلسه وهناك من سيتبع الله الذي لا اله سواه
رقاب الملايين في عاتقك, انصحك لله انت تزيل هذا الجواز او الاستقالة اذا لم تستطع ,
لانك ستخسر كل شىء اذا كفرت بالله واتبعت الشيطان
اللهم اني قد بلغت