“سفاح” سيدي رحال.. هاجم بالأمس إعدادية بسيف واليوم قتل شخصين

هبة بريس ـ الدار البيضاء

اهتزت منطقة سيدي رحال الشاطئية ضواحي الدار البيضاء و التابعة إداريا لإقليم برشيد عصر اليوم على وقع جريمة بشعة بعد أن أطلق شاب النار على عدد من المواطنين.

و أفادت مصادر مطلعة أن الجريمة وقعت بعد أن أقدم شاب كان في وضع غير طبيعي على إطلاق رصاصات عشوائية من بندقية صيد في ملكية والده على عدد من المواطنين.

إطلاق النار وفق ذات المصادر أفضى لوفاة شخصين و إصابة أربعة أشخاص على الأقل تم نقلهم على وجه السرعة للمستعجلات قصد تلقي العلاجات الضرورية.

و استنادا لإفادات عدد من الشهود، فالمعني بالأمر هو شاب لم يصل بعد سن البلوغ، و كان في وضعية تخدير متقدمة على ما يبدو لحظة إطلاق النار من بندقية صيد كان يلوح بها في الشارع العام.

و أضافت ذات المصادر أن ذات الشاب هاجم يوم أمس مؤسسة تعليمية بالمنطقة و اقتحم بوابتها ملوحا بسيف من الحجم الكبير و هو ما آثار الرعب في نفوس من عاين الواقعة.

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