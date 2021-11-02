بركة: “سنواصل بناء السدود الكبرى و برمجنا 12 سدا السنة المقبلة”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكد نزار بركة وزير التجهيز و الماء خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب أن المغرب سيستمر في ورش تشييد السدود الكبرى بمختلف مناطق المملكة.
و أوضح نزار بركة أمام جمع من نواب الأمة أن السنة المقبلة ستشهد تشييد 12 سدا و هو ما سيشكل قيمة مضافة و إيجابية في سياسة المغرب لترشيد استهلاك المياه.
و أكد المتحدث ذاته أن وزارة التجهيز و الماء رصدت خلال قانون المالية الجديد اعتمادات مهمة لتشييد و تحديث السدود، حيث يتضمن برنامج سنة 2022 إنهاء أشغال سد أكدز بإقليم زاكورة، وسد تيداس بإقليم الخميسات وكذا سد الساقية الحمراء.
و سيتم كذلك خلال السنة المقبلة تشييد سدود بكل من إقليم كلميم والحسيمة وتاونات وشيشاوة والدريوش وتارودانت وتاوريرت والحوز وتاونات وسيدي قاسم وجرسيف و صفرو.
موازاة مع ذلك ، سيتم إعادة تحديث عدد من السدود منها سد إيمفوت بإقليم سطات، وإنجاز أشغال سد على وادي لخضر بإقليم أزيلال، وسد تاغزيرت بإقليم بني ملال، وسد خنك كرو بإقليم فكيك، وسد تامري بإقليم أكادير إداوتنان.
تعليق واحد
لم تمضي سوى أيام قليلة عن تنصيب الحكومة ويقول وزير التجهيز و الماء بركة “برمجنا 12 سدا السنة المقبلة” هذا استخفاف بذكاء المغاربة لأن الامر يتطلب دراسات عديدة منها ماهو جيولوجيي وماهو متعلق بالجدوى من بناء السد مقارنة بالتكلفة التقديرية للتشييد بل إن اختيار المكان المناسب للسد يتطلب شهورا وماسيلي ذلك من زيارات ميدانية ثم برمجة صفقة الدراسات بعد ايجاد الغلاف المالي اللازم وامور اخرى… اما اذا كان مكان التشييد غير تابع للدولة فهنا مشكل ايجاد حلول مرضية ومتوافق عليها مع ذوي الحقوق… خلاصة، اذا كانت هناك سدود مبرمجة للسنة القادة فبرمجتها تعود لحكومات سابقة وقت يعود بعضها لحكومة المرحوم اليوسفي! وإنما تزامن استكمال جميع الملفات المتعلة بهذه المشاريع مع مجيء هذه الحكومة.
لاتستطيع اي حكومة ، حتى في امريكا واليابان وفي اي من الدول العظمى٬ أن تبرمج 12 سدا في اقل من شهر.