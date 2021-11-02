بركة: “سنواصل بناء السدود الكبرى و برمجنا 12 سدا السنة المقبلة”

2021-11-02 / 6:33 مساءً
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد نزار بركة وزير التجهيز و الماء خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب أن المغرب سيستمر في ورش تشييد السدود الكبرى بمختلف مناطق المملكة.

و أوضح نزار بركة أمام جمع من نواب الأمة أن السنة المقبلة ستشهد تشييد 12 سدا و هو ما سيشكل قيمة مضافة و إيجابية في سياسة المغرب لترشيد استهلاك المياه.

و أكد المتحدث ذاته أن وزارة التجهيز و الماء رصدت خلال قانون المالية الجديد اعتمادات مهمة لتشييد و تحديث السدود، حيث يتضمن برنامج سنة 2022 إنهاء أشغال سد أكدز بإقليم زاكورة، وسد تيداس بإقليم الخميسات وكذا سد الساقية الحمراء.

و سيتم كذلك خلال السنة المقبلة تشييد سدود بكل من إقليم كلميم والحسيمة وتاونات وشيشاوة والدريوش وتارودانت وتاوريرت والحوز وتاونات وسيدي قاسم وجرسيف و صفرو.

موازاة مع ذلك ، سيتم إعادة تحديث عدد من السدود منها سد إيمفوت بإقليم سطات، وإنجاز أشغال سد على وادي لخضر بإقليم أزيلال، وسد تاغزيرت بإقليم بني ملال، وسد خنك كرو بإقليم فكيك، وسد تامري بإقليم أكادير إداوتنان.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of ولد سلمى: “المغرب جر خصومه لما يريد و الجزائر سقطت في المصيدة”

ولد سلمى: “المغرب جر خصومه لما يريد و الجزائر…

2021-11-02 / 6:39 مساءً
Photo of أخنوش بتباحث مع نظيره الإماراتي.. والأخير “نعتز بالعلاقات التاريخية بين البلدين”

أخنوش بتباحث مع نظيره الإماراتي.. والأخير “نعتز بالعلاقات التاريخية…

2021-11-02 / 5:39 مساءً
Photo of مجلس المستشارين: معبأون للدفاع عن المصالح العليا للمملكة

مجلس المستشارين: معبأون للدفاع عن المصالح العليا للمملكة

2021-11-02 / 5:12 مساءً
Photo of الجزائر العاجزة عن توفير الفول لمواطنيها.. تراهن على الحروب السيبرانية ضد المغرب

الجزائر العاجزة عن توفير الفول لمواطنيها.. تراهن على الحروب…

2021-11-02 / 3:32 مساءً
Photo of غينيا تشيد بالجهود “الجادة” للمغرب من أجل تسوية نهائية لقضية الصحراء

غينيا تشيد بالجهود “الجادة” للمغرب من أجل تسوية نهائية…

2021-11-02 / 1:40 مساءً
Photo of “فيدرالية اليسار” تندد ب”التضييق” على وقفات رافضي إجبارية التلقيح

“فيدرالية اليسار” تندد ب”التضييق” على وقفات رافضي إجبارية التلقيح

2021-11-02 / 12:58 مساءً
Photo of البنين تشيد بـ”التعاون الكامل” للمغرب مع بعثة المينورسو

البنين تشيد بـ”التعاون الكامل” للمغرب مع بعثة المينورسو

2021-11-02 / 11:53 صباحًا
Photo of الصحراء المغربية.. سانت لوسيا تعرب عن دعمها للموائد المستديرة

الصحراء المغربية.. سانت لوسيا تعرب عن دعمها للموائد المستديرة

2021-11-02 / 10:55 صباحًا
Photo of غينيا بيساو: المبادرة المغربية للحكم الذاتي “الحل الأكثر واقعية”

غينيا بيساو: المبادرة المغربية للحكم الذاتي “الحل الأكثر واقعية”

2021-11-02 / 9:40 صباحًا
Photo of أخنوش يتباحث ونظيره الهولندي.. والأخير: العلاقات الثنائية “ممتازة”

أخنوش يتباحث ونظيره الهولندي.. والأخير: العلاقات الثنائية “ممتازة”

2021-11-02 / 9:26 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق