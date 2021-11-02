بركة: “سنواصل بناء السدود الكبرى و برمجنا 12 سدا السنة المقبلة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد نزار بركة وزير التجهيز و الماء خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب أن المغرب سيستمر في ورش تشييد السدود الكبرى بمختلف مناطق المملكة.

و أوضح نزار بركة أمام جمع من نواب الأمة أن السنة المقبلة ستشهد تشييد 12 سدا و هو ما سيشكل قيمة مضافة و إيجابية في سياسة المغرب لترشيد استهلاك المياه.

و أكد المتحدث ذاته أن وزارة التجهيز و الماء رصدت خلال قانون المالية الجديد اعتمادات مهمة لتشييد و تحديث السدود، حيث يتضمن برنامج سنة 2022 إنهاء أشغال سد أكدز بإقليم زاكورة، وسد تيداس بإقليم الخميسات وكذا سد الساقية الحمراء.

و سيتم كذلك خلال السنة المقبلة تشييد سدود بكل من إقليم كلميم والحسيمة وتاونات وشيشاوة والدريوش وتارودانت وتاوريرت والحوز وتاونات وسيدي قاسم وجرسيف و صفرو.

موازاة مع ذلك ، سيتم إعادة تحديث عدد من السدود منها سد إيمفوت بإقليم سطات، وإنجاز أشغال سد على وادي لخضر بإقليم أزيلال، وسد تاغزيرت بإقليم بني ملال، وسد خنك كرو بإقليم فكيك، وسد تامري بإقليم أكادير إداوتنان.

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