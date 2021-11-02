جريمة بشعة بسيدي رحال.. مقتل شخصين و إصابة آخرين بطلقات نارية

2021-11-02 / 6:27 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة أن شابا أطلق عيارات نارية على عدد من المواطنين مما تسبب في وفاة شخصين و إصابة أخرين.

و حسب ذات المصادر، فالحادثة وقعت بالقرب من مسجد “باسعدون” بجماعة سيدي رحال الشاطيء التابعة إداريا لإقليم برشيد.

هذا و أفادت قبل لحظات سلطات إقليم برشيد أن شخصا يبلغ من العمر 17 سنة، أقدم اليوم الثلاثاء، بجماعة سيدي رحال الشاطئ في إقليم برشيد، على إطلاق النار بشكل عشوائي من بندقية صيد في ملكية والده.

و أوضحت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر كان في حالة غير عادية، و أطلق عيارات نارية من البندقية، مما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة أشخاص آخرين بجروح.

تفاصيل أوفى لاحقا…

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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