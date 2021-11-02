إطلاق شراكة لتوريد خدمات هندسة الرفع الثقيل والمناولة والتجميع الخاص بمشاريع الطاقة الريحية

2021-11-02 / 11:19 صباحًا
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هبة بريس

أعلنت ” باراديسو فراتيلي SRL” ، الشركة الإيطالية الرائدة في مجال الرفع المستخدم في مشاريع الطاقة الريحية، والشركة المغربية “Somalev للرافعات واللوجيستيك”، إحدى الشركات الوطنية الرائدة في هندسة الرفع الثقيل، المناولة، النقل الاستثنائي والنقل الصناعي، عن توقيع شراكة إستراتيجية، من خلال الاتفاقية التي تم توقيع أحرفها الأولى في أكتوبر – شتنبر 2021 لتوريد خدمات هندسة الرفع الثقيل والمناولة والتجميع الخاص بمشاريع الطاقة الريحية.

وأوضح بلاغ مشترك، أن الطرفين قررا الالتزام بشكل مشترك بتوريد خدمات هندسة الرفع الثقيل والمناولة والتجميع الخاص والمرتبط بمشاريع الطاقة الريحية، التي تم تنفيذها في المغرب، وأيضا بجميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا، عبر إنشاء شركة مغربية برأسمال مشترك تحت إسم “PSA Wind SERVICES”.

وأضاف أن هذه الشراكة لقيت ترحيبا كبيرا من طرف غرفة التجارة الإيطالية بالمغرب ، والتي بعثت برسالة شكر رسمية إلى رئاسة PSA Wind SERVICES.

وبهذه المناسبة، أعرب السيدان ميشيل باراديسو ، الرئيس التنفيذي ل”باراديسو فراتيلي SRL” ومحمد مفيد، الرئيس التنفيذي لشركة “Somalev للرافعات واللوجيستيك” عن فخرهما بإطلاق هذه “الشراكة” التي هي في طريقها لأن تصبح نموذجا إقليميا رائدا في مجالات الخدمات المرتبطة بمشاريع الطاقة الريحية.

وأضاف المتحدثان أن “الشراكة الجديدة التي تم إبرامها تعتمد على أسطول معدات كبير ومتنوع، يوفر قدرة رفع تصل إلى 1200 طنا، بالإضافة إلى تواجد فرق متخصصة ذات خبرة كفاءة عالية”.

وبعد هذه الشراكة، سيتم ولأول مرة، تفعيل خبرة شركة مئة بالمئة مغربية، في مثل هذه المشاريع الهامة والحاسمة في مجال الطاقة الريحية.

ويعتبر هذا المشروع المغربي الإيطالي المشترك PSA Wind Services نشطا وفعالا في مجال تركيب مزارع الرياح. ويعمل بالخصوص في مشروع تازة بقدرة 150 ميغاوات ويتم تطويره بمساعدة اتحاد دولي. كما يعد PSA Wind Services مزودا لخدمات هندسة الرفع والمناولة.

وتم إنشاء شركة “باراديسو فراتيلي SRL” في ستينيات القرن الماضي. وتواصل الشركة المتخصصة في أنشطة الرفع المدنية والصناعية، تلبية الطلب المتزايد للسوق. وعلى مدى العقد الماضي قامت الشركة بتنويع أنشطتها بشكل كبير وركزت أكثر على السوق المتنامي للطاقات المتجددة، وخاصة سوق الطاقة الريحية.

أما Somalev للرافعات واللوجيستيك فلديها قوة عاملة مؤهلة ومدربة تتشكل من 250 موظفًا يعملون في مهن هندسة الرفع والنقل الصناعي والنقل الخاص ومناولة الموانئ وبشكل عام في الأنشطة اللوجستيكية الصناعية ذات القيمة المضافة، فضلاً عن أسطول كبير ومتنوع وأحدث التقنيات.

وSomalev هي شركة مغربية تقدم خدمات مرتبة حول خمسة أقطاب للخبرة: الرفع الثقيل والمناولة ، النقل الصناعي ، النقل والنقل الاستثنائي، الأشغال بالمرتفعات ورفع الأشخاص ، وأخيرا خدمات اللوجيستيك والتخزين.

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