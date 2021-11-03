حتى متم شتنبر.. صادرات السيارات تفوق 58 مليار درهم
أفاد مكتب الصرف أن صادرات قطاع السيارات بلغت حوالي 58,35 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021 ، بزيادة بلغت نسبتها 16,4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020.
وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية الخاصة بمؤشرات المبادلات التجارية الخارجية برسم شهر شتنبر 2021 ، أن هذا الارتفاع يعزى بشكل أساسي إلى الزيادة في صادرات الوحدات المصنعة (+22,4%) وتلك الخاصة بالكابلات (+7,7%)، وكذا بالتجهيزات الداخلية للسيارات والمقاعد(+7,1%) .
وبالموازاة من ذلك ، يضيف المصدر ذاته ، فإن عدد السيارات السياحية المصدرة ارتفع بنسبة 16,6% الى 244.156 سيارة حتى متم شهر شتنبر 2021.
ومن جهة أخرى ، ذكر مكتب الصرف أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته ارتفعت بنسبة 44,6% الى نحو 54,83 مليار درهم، موضحا أن هذا الارتفاع يعزى الى تنامي مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية ( زائد 52 ر10 مليار درهم ) .
في ما يتعلق بصادرات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية ، ثالث أكبر قطاع من حيث التصدير ، فقد ارتفعت بنسبة 10% لتصل إلى 49,77 مليار درهم حتى متم شهر شتنبر 2021 .
ويفسر هذا الارتفاع بالزيادة المتزامنة في الصادرات من الصناعات الغذائية (+3,11 مليار درهم)، وصادرات الفلاحة والحراجة والورق ، والقنص (+1,29 مليار درهم).
من جانبها ، ارتفعت صادرات النسيج والجلد بنسبة 19,9%، وذلك نتيجة زيادة المسجلة في مبيعات الملابس الجاهزة بمقدار 3,07 مليار درهم ، وتلك المتعلقة بالجوارب بقيمة 1,3 مليار درهم ، في حين تبقى هذه الصادرات ادنى مما تحقق خلال الفترة الممتدة ما بين ستني 2017و 2019.
6 تعليقات
الحمدلله على هذه المبيعات سترفع من مستوى الاقتصادي بالمغرب. ولكن سؤالي المطروح هو لماذا اثمنة السيارات بالمغرب مرتفعة لايستطيع مواطن بسيط شرائها؟؟؟؟؟
في هذه الاواني الأخيرة عرفت صناعة السيارات بالمغرب تطورا كبيرا جدا مما يؤدي الى ارتفاع مستوى الاقتصادي الوطني بالمغرب.
يجب ان تكون الجودة والصيانة في صنع السيارات بالمغرب بجدية ومتابرة في هذا المجال الاقتصادي.
إن الاستثمار في قطاع صناعة السيارات بالمغرب وكذا الاستثمار في تصدير الفوسفاط سيخرج المغرب من ازمته الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية لبناء مغرب أفضل بكثير من السابق.
نحن نعيش أزمة اقتصادية متدهورة بسبب كورونا والان الحمد لله بهذه المبيعات السيارات بالمغرب ينقد المجال الاقتصادي والاجتماعي بمعنى الكلمة.
لدينا حكومة جديدة في المستوى المطلوب وكذالك ملك عظيم نصره الله دائما سباقا للخير وحريص على مصلحة الوطن . بانجزاته الرائعة خاصة في هذآ المجال الذي سيرفع من الإنتاج الاقتصادي المشرف والمميز في المغرب وبين الدول الأوروبية الكبرى..