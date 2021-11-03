حتى متم شتنبر.. صادرات السيارات تفوق 58 مليار درهم

هبة بريس

أفاد مكتب الصرف أن صادرات قطاع السيارات بلغت حوالي 58,35 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021 ، بزيادة بلغت نسبتها 16,4% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020.

وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية الخاصة بمؤشرات المبادلات التجارية الخارجية برسم شهر شتنبر 2021 ، أن هذا الارتفاع يعزى بشكل أساسي إلى الزيادة في صادرات الوحدات المصنعة (+22,4%) وتلك الخاصة بالكابلات (+7,7%)، وكذا بالتجهيزات الداخلية للسيارات والمقاعد(+7,1%) .

وبالموازاة من ذلك ، يضيف المصدر ذاته ، فإن عدد السيارات السياحية المصدرة ارتفع بنسبة 16,6% الى 244.156 سيارة حتى متم شهر شتنبر 2021.

ومن جهة أخرى ، ذكر مكتب الصرف أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته ارتفعت بنسبة 44,6% الى نحو 54,83 مليار درهم، موضحا أن هذا الارتفاع يعزى الى تنامي مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية ( زائد 52 ر10 مليار درهم ) .

في ما يتعلق بصادرات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية ، ثالث أكبر قطاع من حيث التصدير ، فقد ارتفعت بنسبة 10% لتصل إلى 49,77 مليار درهم حتى متم شهر شتنبر 2021 .

ويفسر هذا الارتفاع بالزيادة المتزامنة في الصادرات من الصناعات الغذائية (+3,11 مليار درهم)، وصادرات الفلاحة والحراجة والورق ، والقنص (+1,29 مليار درهم).

من جانبها ، ارتفعت صادرات النسيج والجلد بنسبة 19,9%، وذلك نتيجة زيادة المسجلة في مبيعات الملابس الجاهزة بمقدار 3,07 مليار درهم ، وتلك المتعلقة بالجوارب بقيمة 1,3 مليار درهم ، في حين تبقى هذه الصادرات ادنى مما تحقق خلال الفترة الممتدة ما بين ستني 2017و 2019.

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