أخنوش بتباحث مع نظيره الإماراتي.. والأخير “نعتز بالعلاقات التاريخية بين البلدين”

هبة بريس

أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بغلاسكو، مباحثات مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، سلطان بن أحمد الجابر، وذلك على هامش أشغال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب-26”.

وأوضح الوزير الإماراتي، في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، أن البلدين يعملان سويا من أجل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، الطاقات المتجددة والعمل المناخي.

وعبر، من جهة أخرى عن “اعتزازه بالعلاقات التاريخية الإستراتيجية والأخوية التي تجمع الإمارات العربية المتحدة بالمملكة المغربية”.

من جهته، أشاد أخنوش بالدور الذي تضطلع به الإمارات العربية المتحدة في التحول الطاقي عبر العالم، بفضل استثماراتها المتعددة في مجال الطاقات المتجددة.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس الموجه إلى المشاركين في مؤتمر “كوب-26” يكتسي أهمية مركزية بالنظر إلى أنه يشدد على ضرورة الشروع في العمل، وهو المسار الذي سلكه المغرب بالفعل من خلال تقديم دعمه للعمل المناخي العالمي، مع القيام على المستوى الوطني بتنفيذ مجموع التدابير المحددة خلال القمم المناخية السابقة.

ومن هذا المنظور – يضيف أخنوش- تأخذ الاستثمارات في العديد من القطاعات بالمغرب مسألة الاستدامة بعين الاعتبار.

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