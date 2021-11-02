سابقة.. قطع ” الكهرباء” عن المحكمة الابتدائية بأكادير بسبب عدم اداء الفواتير

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في سابقة من نوعها بمحاكم المملكة، تفاجأ الموظفون ومعهم المرتفقون بالمحكمة الابتدائية بأكادير، عن إنقطاع التيار الكهربائي عن جل مرافق المحكمة، زوال اليوم الثلاثاء 2 نونبر الجاري، مما خلق نوعا من الارتباك بهذا المرفق الحيوي.

و أفاد مصدر مطلع، أن مصالح المكتب الوطني للكهرباء ، هي من قامت بقطع الإنارة على بناية المحكمة الابتدائية، مرجعة أسباب ذلك إلى عدم أداء فواتير الاستهلاك، لعدة أشهــر.

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