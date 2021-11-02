تحويلات مغاربة العالم تجاوزت 71 مليار درهم حتى متم شتنبر

هبة بريس

أفاد مكتب الصرف بأن التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج بلغت 71,88 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021 ، مقابل 50,46 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية خلال شتنبر الماضي، أن هذه التحويلات شهدت زيادة بنسبة 42,5% / 21,42 مليار درهم ) .

وأشار إلى أن هذه المؤشرات أظهرت فائضا في الميزان التجاري للمبادلات المتعلقة بالخدمات ، الذي ارتفع بنسبة 4,9% ، للمرة الأولى منذ بداية الأزمة الصحية المتعلقة بجائحة كورونا (46,53 مليار درهم).

وفضلا عن ذلك، سجل المكتب ، أن الأسفار، التي تعد المكون الرئيسي للمبادلات المتعلقة بالخدمات، سجلت فائضا تناقصيا بنسبة 6,7% .

ويعزى هذا التطور بشكل أساسي إلى انخفاض عائدات السفر بنسبة 6,1% لتصل إلى 24,74 مليار درهم حتى نهاية شتنبر 2021. وفي الوقت نفسه، انخفاض نفقات السفر بنسبة 4,7% .

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