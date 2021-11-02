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تحويلات مغاربة العالم تجاوزت 71 مليار درهم حتى متم شتنبر

2021-11-02 / 5:21 مساءً
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هبة بريس

أفاد مكتب الصرف بأن التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج بلغت 71,88 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2021 ، مقابل 50,46 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية خلال شتنبر الماضي، أن هذه التحويلات شهدت زيادة بنسبة 42,5% / 21,42 مليار درهم ) .

وأشار إلى أن هذه المؤشرات أظهرت فائضا في الميزان التجاري للمبادلات المتعلقة بالخدمات ، الذي ارتفع بنسبة 4,9% ، للمرة الأولى منذ بداية الأزمة الصحية المتعلقة بجائحة كورونا (46,53 مليار درهم).

وفضلا عن ذلك، سجل المكتب ، أن الأسفار، التي تعد المكون الرئيسي للمبادلات المتعلقة بالخدمات، سجلت فائضا تناقصيا بنسبة 6,7% .

ويعزى هذا التطور بشكل أساسي إلى انخفاض عائدات السفر بنسبة 6,1% لتصل إلى 24,74 مليار درهم حتى نهاية شتنبر 2021. وفي الوقت نفسه، انخفاض نفقات السفر بنسبة 4,7% .

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