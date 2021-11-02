مجلس المستشارين: معبأون للدفاع عن المصالح العليا للمملكة

هبة بريس

جدد مكتب مجلس المستشارين التعبير عن التعبئة الدائمة للمجلس للدفاع عن المصالح العليا للمملكة في إطار دبلوماسية برلمانية فعالة ومنسجمة مع التوجيهات الملكية السامية.

ووفق بلاغ لمكتب مجلس المستشارين، صدر عقب خلال اجتماع عقده، أمس الاثنين، برئاسة رئيس المجلس النعم ميارة، خصص للتداول في جدول أعمال المجلس برسم الأسبوع الجاري، أن الرئيس وأعضاء المكتب توقفوا عند مضامين القرار الأخير لمجلس الأمن، القاضي بتمديد ولاية بعثة (المينورسو ) في الصحراء المغربية لعام إضافي.

كما أكد الرئيس وأعضاء المكتب على أهمية هذا القرار الذي كرس المكتسبات التي حققتها المملكة، وعلى رأسها تأمين معبر الكركرات وفتحه من جديد أمام الحركة التجارية، والاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وفتح مجموعة من التمثيليات القنصلية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مبرزين أن القرار يقدم أجوبة مهمة على كل مناورات وتحركات خصوم الوحدة الترابية للمملكة، ويجدد التأكيد على واقعية مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية منذ عام 2007.

وبهذه المناسبة، يتابع المصدر ذاته، عبر الرئيس وأعضاء المكتب عن بالغ فخرهم واعتزازهم بالمكتسبات التي حققها المغرب في هذا الصدد، بفضل الانخراط الشخصي والمتابعة الدائمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي سياق متصل، تداول مكتب المجلس في عناصر مخطط العمل الدبلوماسي لمجلس المستشارين برسم الفترة 2021-2024، بغاية الارتقاء بالأداء الدبلوماسي للمجلس، بما يخدم المصالح العليا للبلد، انسجاما مع الجهود التي تبذلها الدبلوماسية الرسمية للمملكة تحت القيادة الرشيدة والمتبصرة لصاحب الجلالة.

كما اتخذ مكتب المجلس قرارا بالمشاركة في أشغال الجمعية الـ143 للاتحاد البرلماني الدولي المزمع عقدها بالعاصمة مدريد خلال الفترة الممتدة من يوم 26 إلى غاية يوم 30 نونبر 2021.

وعلى صعيد آخر، وتوخيا لبلوغ النجاعة والحكامة البرلمانية وضمانا لحسن التنسيق بين مجلسي النواب والمستشارين، فقد انتدب مكتب المجلس عضوين عنه إلى جانب رئيس المجلس ضمن لجنة التنسيق بين مجلسي البرلمان.

ولفت البلاغ إلى أنه على مستوى الأسئلة الشفهية، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية لليوم الثلاثاء، والتي تخصص لمساءلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول “تطورات الوضعية الوبائية والحملة الوطنية للتلقيح”.

كما أخذ مكتب المجلس علما بالمحاور المقترحة من قبل الفرق والمجموعات البرلمانية لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسات العامة ضمن جلسات الأسئلة الشهرية، أسند تجميعها وتبويبها إلى لجينة منبثقة عن المكتب.

وفي ما يتعلق باللجان الدائمة، فقد أخذ مكتب المجلس علما باستكمال تشكيل اللجان الدائمة، والتي برمجت انتخاب مكاتبها اليوم الثلاثاء.

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