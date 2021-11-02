الوزير خالد ايت الطالب

وزير الصحة: جواز التلقيح يرمي إلى الحماية من “البؤر الوبائية”

2021-11-02 / 4:19 مساءً
2
هبة بريس - الرباط

اعتبر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، أن الإجراء الدّاعي إلى اعتماد وثيقة “جواز التلقيح”، قرارا رصين ومتوازن.

وذكر ايت الطالب في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء، أن القرار اتخذ بَدَلَ المُجازفة غير المحسومة المخاطر والتي قد تُؤدّي بنا –لا قدّر اللّه– إلى التّقهقر والعودة إلى تشديد القيود من جديد والإغلاق وارْتِهَان المنظومة الصّحّية للمجهول، كما حصل مؤخّراً في عدد من الدّول بآسيا وأوروبا.

وشدد على أن اعتماد جواز التلقيح في هذه الفترة من السّنة، يرمي إلى تحفيز الأشخاص غير الملقّحين على الإسراع بتطعيم أنفسهم بعد معاينة البُطْء الذي شاب الحملة في الآونة الأخيرة، والحماية من البؤر الوبائية التي قد تطفو على الأحداث من جديد، والاستعداد لفصل الشتاء الذي يعرف انتشارا أكبر للموجات الفيروسية الجديدة.

ما رأيك؟
المجموع 13 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of نقابة الممرضين تحتج بالإضراب عن العمل ليومين

نقابة الممرضين تحتج بالإضراب عن العمل ليومين

2021-11-02 / 9:27 مساءً
Photo of وزير الصحة: “سنقوم قريبا بتلقيح المهاجرين غير النظاميين و الأطفال المتخلى عنهم”

وزير الصحة: “سنقوم قريبا بتلقيح المهاجرين غير النظاميين و…

2021-11-02 / 8:47 مساءً
Photo of أيت الطالب: “الناس لي في المنظومة الصحية عياو بعد عامين ديال تمارة”

أيت الطالب: “الناس لي في المنظومة الصحية عياو بعد…

2021-11-02 / 7:51 مساءً
Photo of وزارة التجهيز تخصص 135 مليار لإنجاز طرق سريعة جديدة بالمغرب

وزارة التجهيز تخصص 135 مليار لإنجاز طرق سريعة جديدة…

2021-11-02 / 7:11 مساءً
Photo of البيضاء.. ترويج الأقراص المهلوسة يطيح بشقيقين

البيضاء.. ترويج الأقراص المهلوسة يطيح بشقيقين

2021-11-02 / 7:05 مساءً
Photo of وزير الصحة: “خاصنا فقط خمسة ملايين شخص لنصل للمناعة الجماعية بالمغرب”

وزير الصحة: “خاصنا فقط خمسة ملايين شخص لنصل للمناعة…

2021-11-02 / 6:55 مساءً
Photo of سابقة.. قطع ” الكهرباء” عن المحكمة الابتدائية بأكادير بسبب عدم اداء الفواتير

سابقة.. قطع ” الكهرباء” عن المحكمة الابتدائية بأكادير بسبب…

2021-11-02 / 5:35 مساءً
Photo of تسجيل 260 إصابة و5 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 260 إصابة و5 وفيات بفيروس كورونا خلال 24…

2021-11-02 / 4:55 مساءً
Photo of ايت الطالب: 64% من المغاربة تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح

ايت الطالب: 64% من المغاربة تلقوا الجرعة الأولى من…

2021-11-02 / 4:43 مساءً
Photo of آيت الطالب :”فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره وقمنا بتعليق ”فايزر“ لعدة أيام“

آيت الطالب :”فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره وقمنا بتعليق…

2021-11-02 / 4:04 مساءً

‫2 تعليقات

  1. سعادة الوزير المرجو من وزارتكم الموقرة انصاف المرضى بالحساسية المزمنة و اعفاؤهم من التلقيح لانه يشكل عليهم خطر المرجو عدم حبسهم عن المرافق العمومية بسبب حالتهم المرضية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق