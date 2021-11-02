استعدادا لحالة طوارئ.. الصين تدعو مواطنيها إلى تخزين الغذاء
هبة بريس - وكالات
دعت الحكومة الصينية شعبها إلى تخزين احتياطات غذائية من دون تحديد سبب الدعوة، أو ما إذا كان البلد مهدّداً بنقص الغذاء، وسط تفشٍّ محدود لفيروس كورونا أدى لتعطيل المواصلات.
ونشرت وزارة التجارة مساء أمس الاثنين إعلاناً على موقعها الإلكتروني داعية العائلات إلى تخزين كمية معينة من المنتجات الأساسية لتلبية الاحتياجات اليومية وحالات الطوارئ.
كما دعت الوزارة مختلف السلطات المحلية إلى تسهيل الانتاج الزراعي وتدفق الإنتاج الزراعي والإمداد ومراقبة مخزون اللحوم والخضراوات والحفاظ على استقرار الأسعار.
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20 تعليقات
الحرب قادمة لا محالة سببها الصين وتايوان
على ما أظن أنهم يستعدون لاخطر موجة من السابق لسلالات كوفيد 19.ههههههههه
يكما عادي نستقبلوا عام الجوع.المغرب أصلا ارتفعت فيه الأسعار ساروخية…
لطفك بنا يارب اللهم ارفع عنا هذآ الفيروس القاتل وارحم موتانا واشفي مرضانا يارحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء يارب.
المشكل اذا غلقت الصين ابوها .ننتظر كذالك المغرب يمدد فترة الطوارئ هههههههههههه
ببسبها الآن نحن نعاني اقتصاديا وصحيا.لانها هي من كانت المسبب لإصابة الفيروس بتجاريبها على الانسان الفاشلة..
الأمر واضح كوضوح الشمس سيتظامن العالم بأكمله في تخزين المواد الغذائية .ليستعد لعام الجوع او الى أجل غير مسمى….
لدار غنو يدير منو… هههههههه.انتظروا مفاجأة الحكومة الجديدة…
اللهم نسأل الله السلامة والعافية والصحة للجميع الأمة الإسلامية أينما كانت . إنه إسم جديد لفيروس كورونا…
اكيد إنها سياسة العالم . السلامة يارب لطفك بنا..
يكما الإستعمار سيعود من جديد ههههههههههه شئ يخوف..
يجب عليا من اليوم تخزين المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة حتى لا نتفاجأ بقرارات حامضة من طرف الحكومة الجديدة…لطفك بنا يارب ..
ماتخافوش السيد اخنوش راه كيجمع الحصيصة بين الدول الخليجية هههههههههههه
لماذا هذآ التخوف بالله عليكم اتقوا الله في نفسيتنا بسببكم المواطن عانى الكثير ماكفايا تمثيليات علينا واستهزاءات وتحطيم وتخربب البلاد بشتى الكذب..
إن المغرب يعاني من الاضطراب نفسي .والأن بمسرحيتكم تقومون بهذا من أجل فرض التلقيح علينا بشتى الطرق والكذب والنفاق وسوء المعاملة.حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
أنا لا أعتقد دولة عظمى كصين تقوم بمثل هذا . إنها مجرد خطة سياسية تريد زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العالم..
تخزين بالمجان او بالاداء هههههههههههه
إنها مؤامرة ضد جواز التلقيح المفروض علينا هههههههههههه…
انتظروا قريبا الآن في الصين والقرار سيطبق في المغرب من أجل بيع مبيعاتهم الي سيقترب مدة صلاحيتها.هههههههههههههههههه.
إنه مجرد مسلسل سامحني المتعلق ب كوفيد 19 كورونا لم تنتهي حلقاتها السياسية بعد .حسبي الله ونعم الوكيل فيكم من هذآ التخوف والرعب في نفسية المواطن البسيط الذي لا يملك اي شيء ماعدا صداع الرأس منكم.