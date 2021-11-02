استعدادا لحالة طوارئ.. الصين تدعو مواطنيها إلى تخزين الغذاء

2021-11-02 / 4:02 مساءً
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هبة بريس - وكالات

دعت الحكومة الصينية شعبها إلى تخزين احتياطات غذائية من دون تحديد سبب الدعوة، أو ما إذا كان البلد مهدّداً بنقص الغذاء، وسط تفشٍّ محدود لفيروس كورونا أدى لتعطيل المواصلات.

ونشرت وزارة التجارة مساء أمس الاثنين إعلاناً على موقعها الإلكتروني داعية العائلات إلى تخزين كمية معينة من المنتجات الأساسية لتلبية الاحتياجات اليومية وحالات الطوارئ.

كما دعت الوزارة مختلف السلطات المحلية إلى تسهيل الانتاج الزراعي وتدفق الإنتاج الزراعي والإمداد ومراقبة مخزون اللحوم والخضراوات والحفاظ على استقرار الأسعار.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫20 تعليقات

  4. لطفك بنا يارب اللهم ارفع عنا هذآ الفيروس القاتل وارحم موتانا واشفي مرضانا يارحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء يارب.

  12. يجب عليا من اليوم تخزين المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة حتى لا نتفاجأ بقرارات حامضة من طرف الحكومة الجديدة…لطفك بنا يارب ..

  14. لماذا هذآ التخوف بالله عليكم اتقوا الله في نفسيتنا بسببكم المواطن عانى الكثير ماكفايا تمثيليات علينا واستهزاءات وتحطيم وتخربب البلاد بشتى الكذب..

  15. إن المغرب يعاني من الاضطراب نفسي .والأن بمسرحيتكم تقومون بهذا من أجل فرض التلقيح علينا بشتى الطرق والكذب والنفاق وسوء المعاملة.حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.

  16. أنا لا أعتقد دولة عظمى كصين تقوم بمثل هذا . إنها مجرد خطة سياسية تريد زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العالم..

  19. انتظروا قريبا الآن في الصين والقرار سيطبق في المغرب من أجل بيع مبيعاتهم الي سيقترب مدة صلاحيتها.هههههههههههههههههه.

  20. إنه مجرد مسلسل سامحني المتعلق ب كوفيد 19 كورونا لم تنتهي حلقاتها السياسية بعد .حسبي الله ونعم الوكيل فيكم من هذآ التخوف والرعب في نفسية المواطن البسيط الذي لا يملك اي شيء ماعدا صداع الرأس منكم.

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