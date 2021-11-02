صورة تعبيرية - الشرطة الفرنسية

أخرج سكينا وصرخ “الله أكبر”.. الشرطة الفرنسية تطلق النار على شخص

2021-11-02 / 3:46 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أطلق عناصر الأمن في إحدى محطات القطارات في العاصمة الفرنسية باريس، النار على رجل هددهم بسكين، وهو يهتف “الله أكبر”.

وقالت الشرطة إن الحادث حصل في محطة قطارات سان لازار، الليلة الماضية، وأن الرجل أصيب بجروح خطيرة، بعد أن رفض الخضوع لتفتيش بسيط من قبل مستخدم لا يرتدي قناعا، ما أدى وقوع شجار بينهما، ثم أخرج سكينا وركض نحو رجال الأمن، صارخا “الله أكبر. فرنسا تحكمها الدولة الإسلامية”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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