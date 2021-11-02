أكادير : مجلس جهة سوس يلغي عدد من الاتفاقيات لاستحالة تنزيلها

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في أول خطوة لمجلس جهة سوس ماسة، بعد إنتخابه، يستعد إلغاء عدد من الاتفاقيات التي وقعها المجلس السابق مع عدد من الاطراف من ضمنها مجالس عمالات وجماعات ترابية تتعلق جلها بمشاريع بنيوية.

وعبر كريم أشنكلي رئيس جهة سوس ماسة، اثناء مناقشة ميزانية الجهة لسنة 2022 في دورة نونبر الجاري التي عقدت يوم أمس الاثنين فاتح نونبر ، أن مسؤولي الجهة سيعملون على الغاء مجموعة من الاتفاقيات لإستحالة تنزيلها بسبب عدم وفاء الأطراف الاخرى بالتزاماتهاً.

وأكد أشنكلي، أن السبب وراء عدم تفعيل مجموعة من الاتفاقيات، التي وقعتها الجهة، يرجع بالأساس إلى عدم التزام باقي الاطراف بتخصيص حصصها من ميزانياتها عطل انجاز مجموعة من المشاريع لسنوات.

وأعطى اشنكلي مثالا على هذه الاتفاقيات المجمدة، اتفاقية تأهيل الطرق بعمالة إنزكان يرجع بالأساس الى عدم وفاء جماعة الدشيرة وجماعة انزكان ومجلس العمالة بالتزاماتهم المالية لتفعيل هذه الشراكة.

هذا الاشكال أدى الى تجميد مبلغ 300 مليون درهم من ميزانية الجهة باعتباره حصة الجهة من التزاماتها المالية في الاتفاقيات.

ويرى مراقبون أن خطوة مجلس الجهة الحالي، قد تدفع في اتجاه تعطيل عدد من المشاريع المبرمجة سابقا، مما يزيد من تعثر الجهة التي تموقعت في آخر ترتيب جهات المملكة من حيث التنمية.

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