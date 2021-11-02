“ميتا”: خصصنا 5 مليارات دولار للحفاظ على سلامة مستخدمي تطبيقاتنا

هبة بريس - وكالات

قال متحدث باسم ميتا ”Meta“، إن الشركة ستنفق على السلامة والأمن في عام 2021، أكثر من 5 مليارات دولار، وإن لديها 40 ألف شخص للقيام بعمل واحد، وهو الحفاظ على سلامة مستخدمي تطبيقاتها.

جاء ذلك ردا على ما قالته الموظفة السابقة في شركة ”فيسبوك“، فرانسيس هوغن، في كلمة لها بقمة الويب المنعقدة في العاصمة البرتغالية لشبونة، دعت فيها مؤسس الشركة مارك زوكربيرغ، إلى التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لـ“ميتا“، بزعم أن ”عملاق التواصل الاجتماعي سيكون في وضع أفضل مع قائد بديل يركز على سلامة المستخدمين“.

ونقلت صحيفة ”الغارديان“ في تقرير عن حيثيات قمة الويب، انتقاد هوغن قرار زوكربيرغ الذي وصفته بـ“غير المعقول“ بالاستثمار في ”ميتافيرس“، وتغيير اسم العلامة التجارية للشركة بدلا من التركيز على إصلاح مشاكلها الداخلية.

وكانت شركة ”فيسبوك“ قد غيرت اسمها الأسبوع الماضي، إلى ”ميتا“ المشتق من مفردة ”ميتافيرس“ المعروفة في قاموس الخيال العلمي، حيث يختلط العالم الحقيقي بآخر افتراضي.

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