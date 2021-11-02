“فيدرالية اليسار” تندد ب”التضييق” على وقفات رافضي إجبارية التلقيح
عبرت فيدرالية اليسار عن تنديدها بتضييق السلطات الأمنية والمحلية للهقفات الاحتجاجية السلمية لرافضي إجبارية جواز التلقيح بعدة مدن، واحتجاز العشرات منهم لعدة ساعات نهاية الأسبوع المنصرم.
واعتبرت الفيدرالية، أنه كان لدى السلطات العمومية بدائل أخرى لتحفيز المواطنين على التلقيح، عوض اعتماد فرض شامل لإجبارية جواز التلقيح وبالطريقة والشروط الارتجالية التي تم فرضه بها.
وشددت على أنه إذا كان التلقيح ضروريا للحد من انتشار الوباء وتحقيق المناعة الجماعية، فإن احترام الحقوق الأساسية للمواطن بما فيها حرية التعبير والتنقل من المسؤوليات الكبري لتلك السلطات، معلنة تضامنها المطلق مع كافة المواطنين الذين تعرضوا للاعتداء والاعتقال، وطالبت بإلحاح بوضع حد للاحتقان الاجتماعي، عبر وقف انتهاكات حقوق الإنسان وإطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف المتابعات.
ودعت الفيدرالية، الحكومة إلى إطلاق حوار اجتماعي مع المركزيات النقابية لتلبية مطالبها المستعجلة، والحد من التداعيات الخطيرة للجائحة وللزيادة في الأسعار على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
تعليق واحد
ديكتاورية الحقوق والحريات للوقفات الاحتجاجية للاقلية تقتضي احترام ديموقراطية الاغلبية الملقحة
تلقيت التلقيح مع الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي أي ما يعادل حوالي 73 في المائة من سكان المغرب وبذلك فالملقحون المغاربة وطبقا للديمقراطية المعمول بها هم الاغلبية ومع ذلك لم تخرج هذه الاغلبية في مظاهرات أو تنادي بتنظيم مسيرات أو وقفات لكي نطالب بتلقيح غير الراغبين في التلقيح لأنهم يشكلون خطرا حقيقيا على الملقحين ، ولم نجبر من لا يؤمن بالطب والعلم على ضرورة أن يحمي نفسه ويحمينا معه من انتقال المرض إلينا.
هل ما نشاهده اليوم من حشود هنا وهناك في المدن المغربية التي لا تؤمن بالطب الحديث وتؤمن بالاشاعة والمطالبة بإلغاء جواز التلقيح هل هو عمل حضاري ديكتاتوري الأقلية تريد إشعار العالم بأنهم هم الأغلبية الديموقراطية ؟؟