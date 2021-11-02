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الصحراء المغربية.. سانت لوسيا تعرب عن دعمها للموائد المستديرة

2021-11-02 / 10:55 صباحًا
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هبة بريس

أعربت سانت لوسيا، أمس الإثنين بنيويورك، عن دعمها لمسلسل الموائد المستديرة حول الصحراء المغربية.

وأكد ممثل سانت لوسيا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن “سانت لوسيا تواصل الإعراب عن دعمها لمسلسل الموائد المستديرة وللمحادثات التي جرت في جنيف بمشاركة الجزائر والمغرب وموريتانيا والبوليساريو”.

وأعرب عن أمله في إحراز تقدم من خلال هذه المسلسل السياسي.

وبعدما أشاد بجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تسهيل العملية السياسية ، وبتعيين مبعوثه الشخصي الجديد إلى الصحراء، جدد الديبلوماسي التأكيد على دعم بلاده للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي “عادل وتوافقي” لقضية الصحراء المغربية، من خلال الحوار بين كافة الأطراف ووفقا للقرارات الواضحة لمجلس الأمن .

وأبرز، في هذا الصدد، التزام المغرب بإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي، وكذا تعبئته في إطار مكافحة جائحة (كوفيد-19) في الأقاليم الجنوبية من خلال تمكين الساكنة المحلية من الاستفادة من اللقاح على نحو واسع.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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