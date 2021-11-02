وفاة الفنان السوري صباح فخري
نعت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين السوريين اليوم الثلاثاء الفنان السوري الكبير صباح فخري الذي رحل عن عمر ناهز 88 عاما.
ويعتبر الراحل من مشاهير الغناء في سوريا والوطن العربي، وفنانا ومغنيا من أعلام الموسيقى الشرقية. ولد سنة 1933 في مدينة حلب أحد أهم مراكز الموسيقى الشرقية العربية.
ويعد صباح فخري، واسمه الحقيق صبحي أبو قوس، واحدا من أعلام الغناء العرب، اشتهر في أنحاء الوطن العربي والعالم وفي السجلات العالمية للمطربين كواحد من أهم مطربي الشرق، أقام حفلات غنائية في بلدان عربية وأجنبية كثيرة وطاف العالم وتربّع على عرش فن الغناء والقدود الحلبية.
وظهرت موهبته في العقد الأول من عمره، ودرس الغناء والموسيقى مع دراسته العامة في تلك السن المبكرة في معهد حلب للموسيقى وبعد ذلك في معهد دمشق.
وشارك خلال مسيرته الفنية في العديد من المهرجانات في الوطن العربي والعالم.
كما شغل مناصب عدة فانتخب نقيبا للفنانين ونائبا لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية.
20 تعليقات
رحمه الله واحد من اعمدة الفن الاصيل.
انا لله وانا اليه لراجعون
و مضى إلى حيث نمضي جميعا … لا شهرة تنفع و لا مال و لا سلطان و لا جاه …
لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار
إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة .
إنه مطرب كبير ومقتدر صباح فخري رحمة الله عليه.ان لله وانا اليه راجعون.
يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخولي في عبادي وادخلي جناتي
يعتبر الفنان صباح فخري من الزمن الجميل لقد فقدته الساحة الفنية اليوم . إن لله وإن إليه راجعون.
لقد ترك بصمة جميلة على مستوى الاغنية العربية في جميع أنحاء العالم العربي.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وإن إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له ..
إسم صباح اسم مذكر او إسم مؤنث لأن عندنا في المغرب إسم صباح مؤنث.
كنت مولوعة باغانيه. أغاني في المستوى.
ان اغانيه كلاسيكية تحب سماعها عند هدوئك كي تتمعنى فيها.
أنا كنت مدمنة باغانيه الجميلة…..
له رصيد جيدا في الاغنية العربية.اغاني من أجل وطنه. اثناء حرب سوريا…
رحمة الله عليه كان فنان بمعنى الكلمة.
انا من معجبات هذآ الفنان صباح فخري المقتدر رحمه الله بواسع رحمته وإن لله وانا اليه راجعون.
البقاء لله وحده .لقد تالمنا برحيله كان سيد بمعنى الكلمة فنان ممتاز جدا.
يعتبر من الأجيال القادمة التي كانت تمتاز بادائها الجيد كلمات الأغنية في المستوى.
كان اداؤه الاتقان والرزانة وكان راقي جدا ومميز .رحمه الله بواسع رحمتك يا رب.
للاسف الشديد لقد ضاع الفن عند رحيل هذآ الفنان القدير. يعتبر من العمالقة الفنانين.ولقد خسرته الساحة الفنية السورية بصفة خاصة والعربية بصفة عامة.