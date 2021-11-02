وفاة الفنان السوري صباح فخري

هبة بريس

نعت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين السوريين اليوم الثلاثاء الفنان السوري الكبير صباح فخري الذي رحل عن عمر ناهز 88 عاما.

ويعتبر الراحل من مشاهير الغناء في سوريا والوطن العربي، وفنانا ومغنيا من أعلام الموسيقى الشرقية. ولد سنة 1933 في مدينة حلب أحد أهم مراكز الموسيقى الشرقية العربية.

ويعد صباح فخري، واسمه الحقيق صبحي أبو قوس، واحدا من أعلام الغناء العرب، اشتهر في أنحاء الوطن العربي والعالم وفي السجلات العالمية للمطربين كواحد من أهم مطربي الشرق، أقام حفلات غنائية في بلدان عربية وأجنبية كثيرة وطاف العالم وتربّع على عرش فن الغناء والقدود الحلبية.

وظهرت موهبته في العقد الأول من عمره، ودرس الغناء والموسيقى مع دراسته العامة في تلك السن المبكرة في معهد حلب للموسيقى وبعد ذلك في معهد دمشق.

وشارك خلال مسيرته الفنية في العديد من المهرجانات في الوطن العربي والعالم.

كما شغل مناصب عدة فانتخب نقيبا للفنانين ونائبا لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0